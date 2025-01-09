إيلاف من بيروت: في كلمته الأولى كرئيس لجمهورية لبنان، قال جوزيف عون، إن مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، تبدأ اليوم، متعهدا بالحفاظ على سيادة واستقلال البلاد.

وبعد اليمين الدستورية، قال الرئيس اللبناني المنتخب، جوزيف عون، إنه "لن يفرط في سيادة واستقلال لبنان".

وقال عون إنه "سيمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كحكم عادل بين الأطراف السياسية".

وأضاف: "يجب أن تستثمر الدولة اللبنانية في جيشها لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية"، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية ستتمكن من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وآثار عدوانه".

وتعهد جوزيف عون بالدعوة إلى مشاورات سياسية سريعة لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.

وشدد عون: "عهدي أن أعمل مع الحكومة المقبلة من أجل مشروع قانون لاستقلال القضاء".

وانتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون، رئيسا جديدا للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية، ظهر الخميس.

وحصل عون على 99 صوتا من أصل 128 في الجولة الثانية بعدما لم يحصل عون على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب قبل ذلك.