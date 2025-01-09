إيلاف من بيروت: اختار مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد بعد فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين، وكان البرلمان اللبناني قد أخفق 13 مرة بالتوافق على رئيس يخلف ميشيل عون، فمن هو رئيس لبنان الجديد جوزيف عون؟

العماد جوزيف عون هو القائد الـ14 للجيش اللبناني ابن بلدة العيشية جنوب لبنان من مواليد عام 1964 ويبلغ غداً 10 كانون الثاني (يناير) 61 عاماً.

تدرج عون في الرتب العسكرية منذ عام 1983 ليشغل مناصب قيادية متعددة، منها قيادة اللواء التاسع. ويشغل منصب قائد الجيش منذ آذار (مارس) 2017، وهو حائز على عدة أوسمة أبرزها وسام فجر الجنوب ووسام مكافحة الإرهاب.

الحفاظ على المؤسسة العسكرية رغم الانهيار الاقتصادي

استطاع عون الحفاظ على المؤسسة العسكرية رغم الانهيار الاقتصادي في البلاد، وهي مهمة شاقة إلى حد بعيد، تطلبت قدرات خاصة.

ويحمل رئيس لبنان الجديد، إجازة في العلوم السياسية وإجازة في العلوم العسكرية، وكان من المقرر أن يحال للتقاعد في 10 كانون الثاني (يناير) 2025 لكن البرلمان جدد له عاما، وشارك عون في دورات تدريبية داخل لبنان وخارجه، ومنها دورات في الولايات المتحدة.

وفي العام 2013 ومع إثبات إمكانياته تمت ترقيته إلى رتبة عميد ركن، وذلك قبل أن يتم تعيينه قائدا للجيش اللبناني بعد نحو أربعة أعوام، وليحظى برتبة عماد.

التأهل والدراسة.. عسكري وسياسي

وعن المؤهلات الأكاديمية، فإن عون لديه إجازة في العلوم السياسية، اختصاص شؤون دولية، بالإضافة إلى إجازة جامعية في العلوم العسكرية.

الحياة العائلية

وبالنسبة لحياته الشخصية فهو متأهل من متزوج نعمت نعمة، ولهما ولدان: خليل ونور، ولديهما أيضا أحفاد، خليل مصرفي ومحترف كرة السلة ونور تعمل مع مؤسسات دولية.

وعن شريك حياتها، تقول نعمة عون في تصريحات لمجلة الجيش اللبناني، في نيسان (أبريل) من العام 2020، إن المؤسسة العسكرية كانت بمثابة "زوجة ثانية" له، وإنه كان يضحي بحياته الشخصية في سبيل الوطن، وإنها كانت تتحمل مسؤولية كبيرة في الحياة اليومية".

