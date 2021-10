سيدني: أعلنت أستراليا والهند في بيان مشترك عن أملهما في التوصّل إلى اتفاق تجاري تاريخي بحلول أواخر العام 2022، ما يعني إعادة إطلاق المفاوضات بين البلدين.

وقُدّرت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بحوالى 24 مليار دولار أسترالي (17 مليار دولار أميركي) العام الماضي، إذ تصدّر الهند الخدمات فيما تصدّر أستراليا الفحم.

وينضوي البلدان في تحالف رباعي يضم الولايات المتحدة واليابان، ويسعيان لتعميق العلاقات الاستراتيجية والإقتصادية وغيرها لمواجهة الصين.

وبعد محادثات عقدها وزيرا التجارة في نيودلهي، تعهّدت القوّتان الإقتصاديتان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "تسريع المفاوضات" بشأن "اتفاق للتعاون الإقتصادي الشامل".

في الأثناء، ينوي الطرفان التوصّل إلى اتفاق مؤقت بحلول أواخر العام الجاري سيتم بموجبه خفض بعض الرسوم الجمركية.

