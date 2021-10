إيلاف من بيروت: بعد يومين من إعلان الحرس الثوري عن مقتل اثنين من أعضائه في حريق في "مركز للأبحاث"، أعلنت شركة ImageSat International أن انفجارًا وقع يوم الإثنين في "مركز صواريخ سري" تابع للحرس الثوري غربي طهران.

وقالت شركة استخبارات الأقمار الصناعية إن الانفجار وقع في قاعدة صواريخ سرية تابعة للحرس الثوري في غرب طهران يوم الإثنين 27 سبتمبر، وأضافت أن قاعدة الصواريخ السرية تابعة لمجموعة "شهيد همت" الصناعية.

وفقًا للصور التي نشرتها شركة ImageSat International دمر حوالي ربع المبنى.

#ISI reveals: On Monday, 27 September 2021, a mysterious #explosion shook western #Tehran, #Iran. According to #ISI intelligence report, the explosion occurred at an #IRGC secret missile base of Shahid Hemmat Industrial Group. pic.twitter.com/EMERYT2S5c