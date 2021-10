واشنطن: نجح علماء في تسجيل مقطع مصور لتكوّن الموج في داخل إعصار من الدرجة الرابعة بفضل روبوت عائم، في سابقة من نوعها.

وقد واجه الروبوت الإعصار العاتي سام في المحيط الأطلسي، مع أمواج بعلو 15 مترا وسرعة فاقت 190 كيلومترا في الساعة.

In a world first, a @saildrone has captured video from inside a hurricane.



The Saildrone battled Hurricane #Sam's 50-ft waves and 120+ mph winds to collect critical scientific data and give us a brand new view of one of earth’s most destructive forces. https://t.co/vWHJUo1y2r pic.twitter.com/gO22wBhua2