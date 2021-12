إيلاف من بيروت: قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية لعام 2016، إنها تعتقد أن الرئيس السابق دونالد ترمب سيسعى إلى الرئاسة مرة أخرى في عام 2024، وإذا تم انتخابه مرة أخرى، "فقد يكون ذلك نهاية الديمقراطية الأميركية".

أدلت كلينتون بهذه التصريحات خلال مقابلة مع محطة "أن بي سي".

أضافت: "إذا كنت شخصًا يراهن، فسأقول الآن إن ترمب سيترشح مرة أخرى. فيبدو أنه يجهز نفسه للقيام بذلك، وإذا لم تتم محاسبته، سيفعل ذلك مرة أخرى".

Hillary Clinton slams Republican Party, taken over by “demagogue” Trump:



“Honestly, they have hung their spines up on the wall as they walk into their offices. They have no conscience.” pic.twitter.com/Lq2jdsmi4K