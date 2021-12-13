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إيلاف من بيروت: قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية لعام 2016، إنها تعتقد أن الرئيس السابق دونالد ترمب سيسعى إلى الرئاسة مرة أخرى في عام 2024، وإذا تم انتخابه مرة أخرى، "فقد يكون ذلك نهاية الديمقراطية الأميركية".

أدلت كلينتون بهذه التصريحات خلال مقابلة مع محطة "أن بي سي".

أضافت: "إذا كنت شخصًا يراهن، فسأقول الآن إن ترمب سيترشح مرة أخرى. فيبدو أنه يجهز نفسه للقيام بذلك، وإذا لم تتم محاسبته، سيفعل ذلك مرة أخرى".

Hillary Clinton slams Republican Party, taken over by “demagogue” Trump:



“Honestly, they have hung their spines up on the wall as they walk into their offices. They have no conscience.” pic.twitter.com/Lq2jdsmi4K — The Recount (@therecount) December 13, 2021

وانتقدت كلينتون الحزب الجمهوري لأن "شخصًا ديماغوجيًا" استولى عليه، متوقعة أن يكون ترشّح ترمب لولاية جديدة "نقطة حاسمة" للديمقراطية.

قالت: "أعتقد أن هذا يمكن أن يكون نهاية ديمقراطيتنا. لا ينبغي الإشارة إلى ذلك كثيرًا، لكني أريد أن يفهم الناس أن هذا يمكن أن يكون نقطة نجاح أو فشل.. اذا انتخب هو أو أي شخص من أمثاله رئيسًا مرة أخرى".

وأعربت كلينتون عن أن لديها "لحظات من المسؤولية والذنب" لخسارتها انتخابات عام 2016: "حاولت تحذير الناس. حاولت إثبات أن هذا أمر خطير حقًا - الأشخاص الذين كان (ترامب) متحالفا معهم وما كانوا يقولون، وما قد يفعله".