سالفادور دي باهيا (البرازيل): اضطر أكثر من 11 ألف شخص على مغادرة منازلهم في باهيا حيث تولت السلطات تقديم مساعدات لعدد منهم بسبب فيضانات في 19 بلدية في هذه الولاية البرازيلية، كما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت وكالة الدفاع المدني في الولاية أن الأمطار الغزيرة تسببت بمصرع 17 شخصا منذ تشرين الثاني/نوفمبر بما في ذلك شخص لقي حتفه الخميس.

واضافت المصدر نفسه أن حوالى 66 بلدية في المجموع تواجه حالة طوارئ بسبب هذه الأحوال الجوية السيئة.

وتفيد أرقام نشرها الدفاع المدني مساء الجمعة بأن عدد الذين تم إجلاؤهم بلغ 11 ألفا و260 شخصا وعدد الذين تولت السلطات تأمين ماوى لهم يبلغ 4185 شخصا.

#SevereWeather 📹

Heavy rains and #floods in #Brazil



It happened on Thursday 16th in #BaixadaFluminense. In #NovaIguaçu 42 mm of rain fell in just one hour and some cars floated on the streets. pic.twitter.com/omgH8Yz9FY