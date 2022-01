القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّ اثنين من ضباطه قتلا وأصيب ثالث بجروح متوسطة الخطورة ليل الإثنين إثر تحطم مروحيتهم في البحر المتوسط أثناء رحلة تدريبية، مشيراً إلى أنّه فتح تحقيقاً في الحادث.

وقال الجيش في بيان إنّ المروحية البحرية وهي من طراز "أتاليف" كان على متنها طاقم من ثلاثة أفراد حين تحطّمت في البحر قبالة سواحل مدينة حيفا (شمال) أثناء مهمة تدريبية.

وأوضح البيان أنّه فور وقوع الحادث هرعت فرق إنقاذ، بما فيها طواقم من البحرية الإسرائيلية، لانتشال أفراد الطاقم الثلاثة وهم طياران و"مراقب جوي".

وأضاف أنّه بعد انتشال الضباط الثلاثة جرت محاولات لإنعاش الطيارين لكنّهما فارقا الحياة، في حين أنّ المراقب الجوي "أصيب بجروح متوسطة الخطورة".

والضابطان اللذان لقيا مصرعهما هما اللفتنانت كولونيل إيرز سحياني والكابتن حين فوغيل.

واعلن مستشفى رامبام ان الضابط المصاب حالته مستقرة.

2 IDF officers were killed and 1 moderately injured when an IAF maritime helicopter crashed into the Mediterranean Sea off the coast of Haifa during a training flight last night.



We send our heartfelt condolences to the families of the two pilots who lost their lives.