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إيلاف من لندن: في مؤشّر لوجود أزمة كوادر في هيئة الصحة الوطنية البريطانية، تم نشر العديد من كوادر الجيش الطبيين المتخصصين في مستشفيات لندن.

واعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بوجود أزمة بين كوادر موظفي هيئة الصحة العامة NHS، حيث أعداد كبيرة منهم في العزل الصحي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وتقول الكلية الملكية للتمريض إنّ النشر يعني أن الحكومة لم تعد قادرة على إنكار وجود "أزمة موظفين" داخل هيئة الصحة الوطنية.

وتم نشر حوالى 200 من أفراد القوات المسلحة لدعم هيئة الصحة الوطنية في لندن حيث تكافح المستشفيات مع نقص الموظفين.

وسيساعد الأطباء العسكريون أطباء وممرضات الهيئة في رعاية المرضى، بينما سيساعد أفراد الخدمة العامة في سد الثغرات التي تسببها حالات الغياب الأخرى.

رعاية آمنة

وقالت باتريشيا ماركيز، مديرة الكلية الملكية في إنكلترا: "لم يعد بإمكان رئيس الوزراء والآخرين رفض الأسئلة حول قدرة موظفي هيئة الصحة الوطنية NHS على تقديم رعاية آمنة. وحالما يتم إحضار الجيش، إلى أين تتجه الحكومة بعد ذلك في محاولة" للتغلّب "على الموجة بدلاً من التعامل معها؟".

ومن جهته، قال الدكتور تشاند ماغابول رئيس اتحاد الأطباء البريطانيين: "لم نعرف أبدًا هذا المستوى من غياب الموظفين من قبل، والضغوط التي تواجه الخدمات الصحية والأطباء العامين ليست طبيعية.

وفي حديثه إلى (سكاي نيوز) يوم الجمعة، أقر وزير الأعمال بول سكالي بوجود "ضغوط" على الخدمة الصحية لكنه قال إن الوزراء "لا يرون الحاجة" لفرض مزيد من القيود في هذا الوقت.

حوادث خطيرة

واعتبارًا من يوم أمس الخميس، أعلنت 17 مؤسسة من مؤسسات المستشفيات في إنكلترا عن حوادث خطيرة، مما يشير إلى وجود مخاوف من عدم إمكانية تقديم الخدمات ذات الأولوية بأمان.

وبالأمس أيضًا، حذر نواب في لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية البرلمانية من أن 5.8 مليون شخص ينتظرون الآن العلاج، حيث حث النائب المحافظ جيريمي هانت الحكومة على "الاستيقاظ على حجم أزمة التوظيف التي تواجه الخدمات الصحية NHS".

وتضررت لندن بشدة من تفشي مرض "أوميكرون"، وتقول وزارة الدفاع إنّ 200 فرد من الجيش سيظلون "في مهمة" لمدة ثلاثة أسابيع.

وبشكل منفصل، يتم توفير 32 عسكريًا مشاركًا في الاستجابة لدعم خدمة الإسعاف المركزية الجنوبية، والعمل جنبًا إلى جنب مع المسعفين حتى نهاية آذار/مارس.

وزير الدفاع

وقال وزير الدفاع بن والاس: "رجال ونساء قواتنا المسلحة يتقدّمون مرة أخرى لدعم زملائهم المتفانين في الخدمة الوطنية الصحية وهم يعملون جنبًا إلى جنب لحماية الأمة من فيروس COVID-19.

وأضاف: "لقد أظهروا جدارتهم مرارًا وتكرارًا خلال هذا الوباء، سواء كانوا يقودون سيارات الإسعاف أو يقدمون اللقاحات أو يدعمون المرضى في المستشفى، ويجب أن يفخروا بمساهمتهم في هذا الجهد الوطني الحقيقي".

وكان تم نشر حوالى 1800 من أفراد الخدمة الطبية العسكرية بالفعل في جميع أنحاء المملكة المتحدة لدعم السلطات المدنية في استجابتها للوباء.

ومن بينهم 313 موظفًا يساعدون في خدمة الإسعاف الويلزية و96 مع خدمة الإسعاف الاسكتلندية، بينما يساعد أكثر من 1000 في برنامج تعزيز اللقاح.

بيانات جديدة

وكشفت بيانات جديدة صادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن بؤرة تفشي كورونا الحالي قد انتقل من لندن إلى شمال غرب إنكلترا، ويتم إدخال أعداد أكبر من كبار السن إلى المستشفى.

وأظهرت أحدث الأرقام اليومية يوم الخميس، 179756 حالة إصابة بكورونا ـ COVID و231 حالة وفاة في المملكة المتحدة.

وعلى الصعيد الوطني، ارتفع عدد الحالات في الأيام السبعة الماضية (1،272،131) بنسبة 30 ٪ تقريبًا عن الأسبوع السابق، في حين زادت الوفيات (1094) بأكثر من 56 ٪.

يشار إلى أنّ أحدث عدد من مرضى كورونا COVID في المستشياتى هو 17988 ، وهو ما يزيد عن 17276 مريضًا تم الإبلاغ عنها مؤخرًا، ومن بين هؤلاء ، هناك 875 يحتاجون إلى أسرة تهوية، بانخفاض عن الرقم 911 السبق من المرضى.

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