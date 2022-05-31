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قال نشطاء إنهم عثروا على حوت قاتل مريض نافقا بعد سباحته في نهر السين في نورماندي بفرنسا.

وشوهد ذكر الأوركا، الذي يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار، أول مرة منذ أسبوعين بالقرب من مصب النهر، لكنه شق طريقه لعشرات الأميال باتجاه المنبع تجاه مدينة روان.

وأخفقت خطة لإعادته إلى البحر باستخدام منبهات صوتية، وخلص الخبراء إلى أن حالته المرضية متدهورة للغاية.

وكانت السلطات تستعد لقتل الحوت قتلا رحيما، لكن نشطاء يقولون إنه نفق لأسباب طبيعية.

وغردت مجموعة حملة حماية البيئة "سي شيبارد" تقول إن جثة أوركا عثر عليها في الساعة 11:48 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

ونقلت وكالة رويترز عن زعيمة الجماعة، لمياء السملالي، قولها إنه بحلول يوم الاثنين كان أوركا مجرد "شبح"، وقد نفق قبل أن تبذل أي محاولة لتنويمه.

وقال النشطاء إنهم ظلوا مع الجثة للتأكد من عدم اصطدامها بسفينة، مما قد يضر بتشريحها فيما بعد.

ومن المتوقع أن يستعيد فريق الإنقاذ الجثة ونقلها إلى الشاطئ.

وشوهد أوركا أول مرة في 16 مايو/أيار بين هونفلور ولوهافر بالقرب من مصب نهر السين.

وخلص الخبراء إلى أنه كان مريضا بشكل خطير بداء الغشاء المخاطي - وهو مرض جديد موجود في الثدييات البحرية - عندما لم ينتبه إلى المنبهات الصوتية، مما كشف عن نقص في اليقظة لديه وتشوش في السلوك.

وينتشر هذا المرض، الذي يبدأ كعدوى جلدية، بانتقاله إلى القلب والرئتين والدماغ، وفي هذه الحالة كان يُعتقد أن حالة المرض متقدمة للغاية.

ويأمل مسؤولون محليون في استخدام تشريح الجثة لإجراء مزيد من البحوث بشأن المرض، الذي شوهد في أمريكا الشمالية، ولكنه لم يلاحظ في أوروبا بعد.

ويمكن العثور على بعض أعضاء عائلة الدلافين، أوركا، في عدد من البيئات البحرية المتنوعة، بدءا من القطب الشمالي والقطب الجنوبي، إلى المياه الاستوائية.

وكانت هناك مشاهدات نادرة لبعضها في القناة الإنجليزية، ومن غير المعتاد رؤية واحدة منها في النهر.