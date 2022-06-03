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موسكو: اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن تصدير الحبوب من أوكرانيا "ليس مشكلة"، في وقت تزداد المخاوف من أزمة غذاء عالمية تسبب بها الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال بوتين في مقابلة متلفزة "ليس ثمة مشكلة في تصدير الحبوب من أوكرانيا"، لافتا الى سبل عدة للتصدير عبر موانئ أوكرانية أو أخرى تسيطر عليها موسكو أو عبر وسط أوروبا.