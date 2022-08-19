قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعلن القضاء الأميركي توجيه اتهامات لثلاثة رجال على خلفية مقتل زعيم سابق في مافيا بوسطن شكّل مصدر إلهام لأفلام عدة.

وكان عُثر على جيمس "وايتي" بولغر ميتاً عام 2018 في سجن بولاية فرجينيا الغربية بُعيد نقله إليه لتمضية عقوبة بالسجن مدى الحياة إثر إدانته بإحدى عشرة جريمة قتل.

وقالت السلطات القضائية في بيان إن الرجال الثلاثة اتُّهموا بالتآمر الجنائي لارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار.

واتُهم اثنان من المتهمين الثلاثة، وهما فوتيوس غيس (55 عاما) وبول ديكولوجيرو (48 عاما)، "بضرب بولغر بشكل متكرر في رأسه والتسبب في وفاته".

أما الرجل الثالث وهو شون ماكينون (36 عاما) فقد اتُّهم بالإدلاء بإفادات كاذبة إلى عنصر فدرالي.

وكان رجل العصابات الشهير الذي عمل أيضاً مخبراً لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي)، يبلغ 89 عاما وقت وفاته.

وعُثر عليه فاقداً للحركة في زنزانته، بعدما تعرض للضرب المبرح لدرجة التشويه الكامل، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وسُمّي بولغر العدو الجديد رقم 1 من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي بعد وفاة أسامة بن لادن، وتم توقيفه في لوس أنجليس عام 2011 بعد تواريه ستة عشر عاما.

وشكّل "وايتي" بولغر، بشخصيته المعقدة والقاسية والجذابة في آن، موضوع عشرات الكتب. كما ألهم شخصية أداها جاك نيكلسون في فيلم "ذي ديبارتد" لمارتن سكورسيزي سنة 2006، وأيضاً شخصية أداها جوني ديب في فيلم "ستريكتلي كريمينل" (2015).