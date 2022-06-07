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إيلاف من لندن: كشف تطبيق مراسلة سرية تستخدمه الشرطة لاختراق العصابات الإجرامية النقاب عن أن الآلاف من أعضاء المافيا الإيطالية يعملون في أستراليا.

وقال تقرير إن الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) تحقق في 51 من عصابات الجريمة المنظمة الإيطالية في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك 14 من عصابة ندرانغيتا سيئة السمعة، تتلقى أوامرهم من رؤسائهم في كالابريا في جنوب إيطاليا.

وتعتقد الشرطة، حسب التقرير الذي نقلته قناة (سكاي نيوز) أن ما يصل إلى 5000 من أعضاء المافيا يعملون في أستراليا ، حيث قال مساعد مفوض الشرطة الاسترالية نايجل رايان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "قد تكون عضويتهم الإجمالية مماثلة لعضوية عصابات الدراجات النارية الأسترالية الخارجة عن القانون".

كوكايين

وبحسب الشرطة الاسترالية، فإن شبكة الجريمة مسؤولة عن تهريب 70٪ من الكوكايين في العالم ، ويمتد ذلك إلى الحشيش والميثامفيتامين.

وقال السيد رايان: "إن عائلة ندرانغيتا تغرق أستراليا بالمخدرات غير المشروعة وتسحب خيوط عصابات الدراجات النارية الأسترالية الخارجة عن القانون (OMCG)، التي تقف وراء بعض أهم أعمال العنف في مجتمعاتنا".

وأضاف: "لقد أصبحوا أقوياء للغاية في أستراليا لدرجة أنهم يمتلكون تقريبًا بعض OMCGs، الذين سينقلون المخدرات من أجل ممولي عصابة ندرانغيتا أو ينفذون أعمال عنف نيابة عنها.

خلط الأموال

وقال إن الشرطة الاسترالية ستستهدف عصابات الجريمة المنظمة وغسيل الأموال الإيطالية التي تضخ مليارات الدولارات سنويا في الاقتصاد الأسترالي.

أضاف: "لقد تمكنوا من البقاء تحت الرادار من خلال العيش حياة متواضعة في منازل متواضعة".

وأشار إلى أنهم "إنهم يخلطون أموالهم غير المشروعة بأموال من أعمال البناء المشروعة أو الزراعة أو المطاعم ، وكل هذا يجعل من الصعب ليس فقط تحديد الإجرام ولكن إثبات ذلك".

لكن رايان قال إن المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها من خلال تطبيق مشفر يسمى ANoM أعطت نظرة ثاقبة لا تقدر بثمن على حجم واردات المخدرات غير المشروعة التي سهلتها عصابة ندرانغيتا، والأرباح التي يحققونها وعدد المرات التي يعملون فيها مع مجموعات الدراجات النارية الخارجة عن القانون.

وتعمل الشرطة الفيدرالية الأسترالية على رسم خرائط وتقييم العلاقات الأسرية ، من خلال الدم أو الزواج من ندرانغيتا في أستراليا ، بالتعاون مع السلطات الإيطالية.

سلطات جديدة

قال رايان: "منحت استخباراتنا، سلطات جديدة بموجب قانون تعديل تشريعات المراقبة (تحديد الهوية والتعطيل) لعام 2021 ، وقد بدأت قدراتنا الرائدة عالميًا وشبكاتنا الدولية في إزالة عباءة السرية التي سمحت لأعضاء عصابة ندرانغيتا بالعمل في أستراليا مع الإفلات من العقاب"

يشار إلى أنه في العام الماضي، أدت عملية مشتركة بين أستراليا ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي بدأت في عام 2018، إلى اعتقالات في آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. أكثر من 200 شخص يشتبه في تورطهم في الجريمة المنظمة باستخدام جهاز ANoM.

ومن بين المعتقلين في إطار عملية (آيرونسايد) مشتبه بهم على صلة بالمافيا الإيطالية المتمركزة في أستراليا وعصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة الآسيوية والجريمة المنظمة الألبانية.

ومنذ أن كشفت السلطات عن نجاح المبادرة قبل عام، تم اتهام 383 مجرمًا مزعومًا بارتكاب 2340 جريمة وأكثر من 6.3 طن من المخدرات غير المشروعة، و 147 قطعة سلاح، ومصادرة 55 مليون دولار.