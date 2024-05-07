إيلاف من القاهرة: ذكرت مصادر أمنية مصرية أن رجل أعمال "يهودي" يدعى زئيف كيبار قتل في منطقة سموحة بالإسكندرية شمال مصر، فيما لم يتم التعرف على هوية القتلة ودوافعهم رسمياً بعد، كما لم تتم الإشارة بصورة واضحة إلى أن القتيل اسرائيلي، وسط أنباء متضاربة في هذا الشأن، حيث تمت الإشارة إلى أنه روسي، وفي رواية أخرى كندي الجنسية.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن السفارة الاسرائيلية بالقاهرة، وكذلك وزارة الخارجية الاسرائيلية على علم بالحادث، وتم ابلاغهما به فور حدوثه.

وأفادت المصادر بأن الضحية كان يعمل مديرا لإحدى الشركات العاملة في مجال تصدير الفواكه والخضروات، وفي الأثناء تجري السلطات المصرية تحقيقا حول الحادثة، يشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من طرف وزارة الداخلية المصرية.

ووفقا لتقارير مصرية، فإن رجل الأعمال "يهودي"، ولم يتم التأكد من أنه اسرائيلي، وكان القتيل يعمل في مصر منذ أكثر 9 سنوات ويمتلك شركة كبيرة لتجفيف وتصدير الخضروات والفواكة يقع مقرها الإداري في محافظة الإسكندرية، بينما يقع مقر مصنعه في محافظة البحيرة المجاورة ويتنقل ما بين المحافظتين.

ووفقاً لبعض الحسابات "غير الموثوقة" بمواقع التواصل الاجتماعي فقد تبنت مجموعة أطلقت على نفسها "طلائع الشهيد محمد صلاح" تنفيذ العملية.

وتحقق السلطات المصرية لمعرفة ملابسات الحادث وتفاصيله، ومعرفة هويةالجناة ودوافعهم، فضلاً انهاء الغموض حول جنسية القتيل.

يذكر أن "محمد صلاح" كان مجنداً في صفوف القوات المسلحة المصرية، وقام المنطقة الحدودية، وقتل 3 جنود من الجيش الاسرائيلي الصيف الماضي، قبل أن يتم قتله على يد الجيش الاسرائيلي، وتسليم جثمانه للقاهرة.