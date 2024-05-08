اعترفت امرأة بريطانية بالذنب لكونها جزءاً من شبكة عالمية لتعذيب القرود.

كانت هولي ليغريسلي، التي تبلغ من العمر 37 عاماً ومن كيدرمينستر، أحد المشاركين في مجموعة خاصة عبر الإنترنت كانت تدفع أموالاً لأشخاص في إندونيسيا لقتل وتعذيب صغار القرود عبر الفيديو.

وتأتي هذه الإدانات بعد تحقيق أجراه فريق "بي بي سي آي" لمدة عام.

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واعترفت ليغريسلي بأنها مذنبة أمام محكمة ورسستر يوم الثلاثاء في تهم التسبب وتسهيل تعذيب صغار القرود عبر الإنترنت.

وقال الادعاء إن ليغريسلي أظهرت رغبة في إيذاء المخلوقات الضعيفة، كما أنها كانت تكره النساء الحوامل والأطفال.

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كانت ليغريسلي جزءاً من مجموعة على تطبيق المراسلة "تليغرام"، قامت بالتخطيط والتمويل الجماعي لتعذيب القرود، ثم كلفت آخرين بتصوير مقاطع فيديو لقرود تتعرض للتعذيب على يد أشخاص في إندونيسيا.

واستُخدمت المجموعة لتبادل الأفكار حول تصوير مقاطع فيديو لتعذيب القرود مثل إشعال النار في القرود الحية ورميها بالأدوات، بل وحتى وضع أحد القرود في خلاط.

وبعد ذلك، تم إرسال الأفكار مع الأموال، إلى صانعي الفيديو في إندونيسيا الذين نفذوا هذه الأفكار بالفعل، مما أدى في بعض الأحيان إلى قتل صغار قرود "المكاك" طويلة الذيل في هذه العملية.

وتحت اسم المستخدم "المذابح"، أجرت ليغريسلي ذات مرة استطلاعاً لأعضاء المجموعة حول طريقة التعذيب التي يجب تطبيقها على قرد رضيع.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على ليغريسلي في 7 يونيو/حزيران القادم.

وتعرفت عليها "بي بي سي آي" كمشاركة في مجموعة يديرها رجل أمريكي يدعى مايك ماكارتني، وهو عضو سابق في عصابة دراجات نارية قضى فترة في السجن وعرف باسم "ملك التعذيب".

كانت ليغريسلي، التي كانت تعيش في ذلك الوقت مع والديها في ميدلاندز، من بين المشاركين الأكثر نشاطاً في المجموعة، وقد عينها ماكارتني كمنسقة للمجموعة.

وكانت ترسل في كثير من الأحيان رسائل خاصة إلى ماكارتني، الذي أقر بأنه مذنب هذا الشهر في تهم إساءة معاملة الحيوانات في الولايات المتحدة ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وقال كيفن لاكس-كيلي، رئيس الوحدة الوطنية لجرائم الحياة البرية في المملكة المتحدة، إن ليغريسلي لعبت دوراً رئيسياً ونشطاً في شبكة التعذيب العالمية.

وقال إنها كانت أكثر من مجرد متفرجة، حيث قامت بجمع الأموال، وأرشفة مقاطع الفيديو لمشاركتها بين المجموعات، وعملت كمشرفة في المجموعات التي ترحب بالأعضاء الجدد.

وقال: "لقد كنت أحقق في الجرائم البرية لمدة 22 عاماً وأشعر بالاشمئزاز وأنا أقول إن هذه هي بشكل لا لبس فيه أسوأ قضية حققت فيها أو أشرفت عليها على الإطلاق".

وقالت سارة كايت، المؤسسة المشاركة لجمعية العمل الخيرية للحيوانات "العمل من أجل الرئيسيات" التي حققت في أفعال المجموعة، إن ليغريسلي "كانت تستمتع بمشاهدة القرود الصغيرة العاجزة وهي تكافح من أجل البقاء في حالة رعب وألم من أجل حياتها".

وقالت: "إن عمق الفساد والانحراف في تسهيل التعذيب المروع وغير المبرر وقتل القرود الصغيرة الضعيفة كان مقززاً، وهو أمر لم أشهده من قبل".

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ومثلت امرأة أخرى، هي أدريانا أورمي، 55 عاماً، من أبتون أبون سيفيرن، أمام المحكمة يوم الثلاثاء باتهامات تتعلق بكونها جزءاً من الشبكة.

لقد اختارت عدم تقديم التماس في هذه المرحلة بتهمة التسبب في معاناة حيوان محمي.

وسيكون مثولها المقبل أمام المحكمة في 5 يونيو/حزيران المقبل.

شبكة عالمية

تم وضع ما لا يقل عن 20 شخصاً قيد التحقيق على مستوى العالم العام الماضي بعد تحقيق بي بي سي.

وقد تم بالفعل توجيه الاتهام إلى ثلاثة مشاركين في الولايات المتحدة، بما في ذلك زعيم المجموعة ماكارتني.

وواجه ديفيد كريستوفر نوبل، 48 عاماُ، وهو ضابط سابق في القوات الجوية الأمريكية، والذي سبق أن تمت محاكمته عسكرياُ وطرده من الجيش، ونيكول ديفيلبيس، 35 عاماُ، نفس التهم التي واجهها ماكارتني ويواجه كلاهما عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وإلى جانب ماكارتني، كشفت بي بي سي هوية اثنين آخرين من زعماء شبكة تعذيب القرود - ستايسي ستوري، وهي جدة في الأربعينيات من عمرها من ولاية ألاباما كانت معروفة في المجتمع باسم "سادية"، ورجل يعرف باسم "السيد آبي"، لا نستطيع الكشف عن هويته الحقيقية لأسباب تتعلق بالسلامة.

ومن المتوقع أن يواجه كلاهما اتهامات لدورهما في المجموعات.

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كما ألقت الشرطة في إندونيسيا القبض على اثنين من المشتبه بهم.

اتُهم "أسيب يادي نور الحكمة" بتعذيب الحيوانات وبيع أنواع محمية وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وحُكم على إم أجيس راسجانا بالسجن لمدة ثمانية أشهر - وهي العقوبة القصوى لتعذيب حيوان.