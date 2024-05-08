يعدّ تحليل خط اليد مجالًا رائعاً لمعرفة صحة الإنسان العقلية، كالنظر إلى سطر من الكتابة ككل من ناحية طريقة الكتابة ومستوياتها، فميل الكلمات إلى الأعلى يشير إلى التفاؤل، وإن كانت تميل للأسفل فهو يعني الطاقة العقلية السلبية. وكما استخدم تحليل خط اليد لتقييم صحة الشخص العقلية، فهل يمكننا تقييم الصحة العقلية للمؤلفين من كتبهم؟

إن معرفة الحالة النفسية للكاتب من مؤلفاته ومدى تأثيرها على القراء قد تمثل تحدياً فلسفياً ونفسياً يثير التساؤلات، فإن كان الأدب والكتابة يشكلان وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر يمكن أيضاً أن يكونا نافذة تكشف عن حالة العقل والصحة النفسية للكاتب ونتائجها على القراء، ولكن هل يمكن استنباط حالة الكاتب العقلية من خلال ما يكتبه لمعرفة ما يمكن نشره أو تقييده؟، وهل تسمح حرية الكتابة بتجاوز الأسس العلمية والمنطق بما يجعلها تلاعباً غير معلن بالعقول والنفسيات؟،

وكيف يمكننا تقييم الصحة العقلية لمن يؤلفون كتب المساعدة الذاتية التي تنشر الأوهام ويقرأها الملايين من المراهقين بهدف الثراء السريع؟

فلست أنسى عبارة ذكرها أحد هؤلاء المؤلفين في مقابلة مع إحدى الصحف عندما اعترف بأنه أصبح مليونيراً بعد بيع مليون نسخة من كتابه بدولار واحد.إن صعوبة الجزم بأن مؤلفات الكاتب يمكن أن تكون مؤشراً دقيقاً على صحته العقلية تجعل ذلك التحدي أكبر، فيمكن أن يكون الكاتب مبدعاً في صياغة القصص والشخصيات دون أن تكون حالته العقلية متماثلة لشخصياته أو قصصه، ويعتمد على قدرته المبدعة على تخيل الأحداث والشخصيات.

لكن قد تكون هناك بعض الجوانب التي يمكن استنتاجها من مؤلفات الكاتب تشير إلى صحته العقلية، على سبيل المثال، قد تكون هناك علامات على القلق في الكتابات التي تنم عن تفكير إيجابي مستمر؛ فيحاول الكاتب إقناع القارئ بأن الحياة دائماً سهلة، وبأنه يمكن إصلاح كل شيء بدون قلق أو حاجة للقلق.

يجب أن نتذكر أن اختلاف تأثير الكتابة على الأفراد يحدث باختلاف الشخصيات والظروف الحياتية والقدرة الفهم ودرجة الوعي، وبأن المؤلف وإن لم يكن مسؤولاً عن الصحة العقلية للقارئ فقد توفر مؤلفات الكتاب نظرة فريدة إلى عوالمهم الداخلية، لكنها لا توفر صورة شاملة لحالتهم العقلية؛ لذا يجب التعامل مع هذه المؤلفات بحذر وتقدير وعدم القفز إلى استنتاجات نهائية حول صحتهم العقلية بناءً على ما يكتبون.