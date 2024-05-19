إيلاف من طهران: قالت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الأحد إن مروحية الرئیس آية الله السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

نستعرض كافة تطورات الحادث من مختلف وسائل الإعلام والمصادر، وخاصة الإيرانية.

من على متن الطائرة؟

المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمو وبعض المسؤولين الآخرين، وقد تمكن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز وبالتالي تتزايد الآمال في إنتهاء الحادثة دون خسائر في الأرواح، والمروحية التي سقطت هي واحدة من 3 مروحيات التي كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

هل وصلت فرق الإنقاذ لموقع الحادث؟

فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث في منطقة ورزقان، بعد حوالي ساعة من إعلان الحادث وبدأ عمليات البحث، وتم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى المنطقة، إلا أن عملية البحث تستغرق وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف.

وبدوره قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي: تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها، وقال في وقت لاحق "نحن بانتظار وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث لتزويدنا بالمعلومات".

وقالت "تسنيم": فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة بدأت المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على المروحية.

حياة الرئيس في خطر

وقال مسؤول إيراني لـ"رويترز": لا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع تحطم طائرة الرئيس مقلقة للغاية، وأشار إلى أن حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر .