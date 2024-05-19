إيلاف من بيروت: أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، الأحد، بأن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث. إلى ذلك ذكرت مصادر إعلامية أن المروحية كانت تقل أيضاً وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "بعض التقارير غير المؤكدة تقول إن المروحية التي تقل الرئيس رئيسي تعرضت لحادث في مقاطعة أذربيجان الشرقية"، مضيفا أن العمليات "جارية" لتحديد مكانها في ظل الظروف الجوية السيئة.

ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وكان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وأكد وزير الداخلية الإيراني أن طائرة هليكوبتر بموكب الرئيس رئيسي عانت هبوطا صعبا. واشار الى أن "فرق الإنقاذ لا تزال في طريقها الى الموقع نظرا الى ظروف الطقس الصعبة. ولا نزال ننتظر المزيد من التفاصيل".

وكان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر من يوم الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.



طائرات لا قطع غيار

وتشغل إيران مجموعة متنوعة من طائرات الهليكوبتر في البلاد، لكن العقوبات الدولية تجعل من الصعب الحصول على قطع غيار لها.

ويعود تاريخ أسطولها الجوي العسكري إلى حد كبير إلى ما قبل ثورة عام 1979.