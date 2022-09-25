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إيلاف من بيروت: يقول قادة الغرب إنهم لا يسعون إلى تغيير النظام في موسكو، لكنهم يساعدون مقاتلي الحرية الأوكرانيين ويفرضون عقوبات عقابية على روسيا ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. اتخذ الغرب إجراءات مماثلة في الثمانينيات لمواجهة العدوان السوفياتي. ربما يكونون قد ساعدوا في إسقاط الحكام القمعيين والدخول في تحرير التغيير. يمكنهم فعل ذلك مرة أخرى.

قد تكون المكاسب العسكرية الأوكرانية الأخيرة مقلقة للسياسة الروسية. يلقي المتشددون باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويطالبه بعض المسؤولين على مستوى منخفض بالاستقالة. لطالما بدا تغيير النظام مجرد احتمال بعيد، لكن ربما لم يعد كذلك، وقد يحتاج الغرب إلى إعادة تقييم موقفه الدفاعي تجاه مثل هذا التغيير. في 26 مارس الماضي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، لكنه تراجع عن ذلك قائلاً إنه كان يعبر عن "الغضب الأخلاقي" فقط، كما نفى المستشار الألماني أولاف شولتز أن يكون تغيير النظام في روسيا هدف الناتو.

أفغانستان الثمانينيات

في الثمانينيات، شن الاتحاد السوفياتي حربًا على أفغانستان وأجبر بولندا على تطبيق الأحكام العرفية. رد الغرب بتسليح المقاومة الأفغانية ومساعدة نقابة "تضامن". الآن، يقوم الغرب بتسليح أوكرانيا على نطاق يتجاوز كثيرًا ما جرى في أفغانستان. كما يقوم الغرب بتشديد القيود على الصادرات إلى روسيا من التكنولوجيا الحساسة. وفي الثمانينيات أيضًا، نشر السوفيات سرًا صواريخ جديدة متوسطة المدى على المسرح الأوروبي، ورد حلفاء الناتو بإطلاق صواريخهم الخاصة. الآن، تنشر روسيا مرة أخرى مثل هذه الصواريخ، ما دفع الولايات المتحدة - بدعم من الناتو - إلى الانسحاب من معاهدة تحظرها. تتمتع الولايات المتحدة الآن بحرية نشر صواريخها متوسطة المدى. ثم ضغطت الولايات المتحدة على أوروبا لتقليل اعتمادها على الطاقة السوفياتية. الآن، تعمل أوروبا على تنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن روسيا، وقد تؤدي العقوبات الغربية قريبًا إلى تعميق أزمة الاقتصاد الروسي الراكد.

وصف الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان الاتحاد السوفياتي بأنه "إمبراطورية شريرة"، وسخرت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر من الدول الشيوعية باعتبارها "لا تتمتع بالحرية ولا بالعدالة ولا بالمساواة". الآن، يتهم بايدن بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا. ساعدت هذه الأعمال - الأسلحة والمساعدات والعقوبات والسخرية - الغرب على إضعاف الحكم السوفياتي. اليوم، قد تؤدي إجراءات مماثلة إلى تآكل أساس حكم الكرملين. وقد يعود الغرب إلى ثمانينيات القرن الماضي بحثًا عن طرق أخرى لتشديد الخناق على روسيا. بعد ذلك، كان ريغان على استعداد للتحلي بالجرأة، فقام بتسريع برامج القوات النووية الجديدة - صواريخ MX الأرضية المتقدمة وصواريخ D5 القائمة على الغواصات، وقاذفات B-1. أخافت التدريبات النووية Able Archer الكرملين المصاب بجنون العظمة. مئات الآلاف من المتظاهرين الأميركيين المناهضين للطاقة النووية لم يوقفوا ريغان.

اليوم، ربما يكون الغرب أكثر جرأة. يمكن أن يسمح لأوكرانيا باستخدام التسلح الغربي ضد القوات عبر الحدود الروسية، ما يحرمهم من الملاذ. قد يزود الغرب أسلحة طويلة المدى يمكن أن تساعد أوكرانيا على استعادة شبه جزيرة القرم. قد يوفر الغرب لأوكرانيا طائرات مقاتلة أكثر قدرة من الطائرات السوفياتية السابقة.

ليست ضعيفة. ليست منقسمة.

في الثمانينيات، فاجأت أوروبا الكرملين في عهد بريجنيف بصلابتها. اعتقد القادة السوفيات أن أوروبا ضعيفة ومنقسمة بسهولة. وبدلاً من ذلك، احتفظت أوروبا بالتماسك وأصبحت منارة للأقمار الصناعية السوفيتية السابقة، مما ساعد على تخفيف قبضة موسكو عليها. اليوم، تُظهر أوروبا قوتها مرة أخرى للكرملين. أوروبا تفرض عقوبات صارمة حتى في الوقت الذي تشدد فيه حزام الطاقة. ينقل الناتو قواته إلى جانبيها الشرقي والشمالي، بالقرب من الحدود الروسية. يعمل الاتحاد الأوروبي على تخريب دكتاتورية الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من خلال التودد بنشاط إلى معارضته . قد يخشى الكرملين الآن أنه إذا ذهبت أوكرانيا غربًا، فقد لا تكون بيلاروسيا بعيدة عن الركب.

الماضي ليس دائما دليلا للمستقبل. في التسعينيات، دفع الغرب بحكمة إصلاحات سياسية واقتصادية في روسيا، لكنه ربما لم يقدر القنبلة الموقوتة المتمثلة في ترك قطاع أمني فاسد وغير مُصلح. الآن، يهيمن قدامى المحاربين على عملية صنع القرار في الكرملين.

في حقبة ما بعد الحرب، ساعدت الإستراتيجية الدقيقة للقوة والحصافة الغرب في الحفاظ على الأمن وإدارة العلاقات مع موسكو. بالنظر إلى المستقبل، قد يستمر الغرب في هذا المسار مع زيادة الرهان لمساعدة أوكرانيا على هزيمة وطرد القوات الروسية. وبذلك، قد يعمل الغرب أيضًا على تعزيز آفاق السلام طويل المدى الذي قد يتحقق فقط من خلال التحرر في روسيا.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها ويليام كورتني، السفير الأمركي السابق في كازاخستان وجورجيا، ونشرها موقع "مؤسسة رند"