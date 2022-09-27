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اتهمت أوكرانيا روسيا بالتسبب في حدوث تسريبات في خطي أنابيب غاز يصلان إلى أوروبا، ووصفت ذلك بأنه "هجوم إرهابي".

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، إن الأضرار التي لحقت بخطي "نورد ستريم 1" و "نورد ستريم 2" ترقى إلى "عمل عدواني" تجاه الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن روسيا تريد إثارة الذعر قبل حلول فصل الشتاء، وحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا.

ويأتي ذلك في وقت تحدث فيه خبراء علم الزلازل عن حدوث انفجارات تحت الماء قبل اكتشاف التسريبات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيورن لوند، من المركز الوطني السويدي لرصد الزلازل، قوله "لا شك في أن هذه كانت انفجارات".

وحذرت الشركة المشغلة لـ"نورد ستريم 2" يوم الاثنين من فقدان الضغط داخل خط الأنابيب، وأدى ذلك إلى تحذير السلطات الدنماركية من ضرورة تجنب السفن الإبحار في المنطقة القريبة من جزيرة بورنهولم.

وقالت الشركة المشغلة لخط "نورد ستريم 1" إن الخطوط البحرية تعرضت في نفس الوقت لأضرار "غير مسبوقة" في يوم واحد.

ونشرت قيادة الدفاع الدنماركية لقطات لتسريبات تظهر فقاعات على سطح بحر البلطيق.

وقال بودولياك في تغريدة نشرها باللغة الإنجليزية: "تسرب الغاز من نورد ستريم 1 ليس أكثر من هجوم إرهابي خططت له روسيا، إنه عمل عدواني تجاه الاتحاد الأوروبي، تريد روسيا زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي في أوروبا والتسبب في حالة من الذعر قبل حلول فصل الشتاء".

كما دعا الشركاء الأوروبيين، لا سيما ألمانيا، إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال "أفضل استجابة واستثمار أمني هو تزويد أوكرانيا بالدبابات، خاصة الدبابات الألمانية".

وأثار زعماء أوروبيون آخرون فكرة أن الأضرار التي لحقت بخطي الأنابيب كانت متعمدة.

وألقى رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، باللائمة على ارتكاب أعمال تخريب، وقال إنها على الأرجح مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، إنه من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات، بيد أنه من الصعب تصور أن تكون التسريبات المتعددة جاءت بمحض الصدفة.

BBC

في الوقت نفسه، أفادت تقارير غير مؤكدة لوسائل إعلام ألمانية بأن السلطات لا تستبعد وقوع هجوم على شبكة الغاز تحت البحر.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه "قلق للغاية" بشأن الحادث، ولا يمكن استبعاد احتمال وقوع هجوم متعمد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتهم روسيا، في وقت سابق، باللجوء إلى تقليص إمدادات الغاز لابتزاز أوروبا.

بيد أن موسكو تنفي تلك الاتهامات، وتقول إن العقوبات المفروضة على روسيا تجعل من المستحيل صيانة البنية التحتية للغاز بشكل صحيح.

ومهما كانت أسباب الضرر، فلن يؤثر ذلك على الفور على إمدادات الغاز إلى أوروبا نظرا لتعليق نشاط خطي الأنابيب.

ولم ينقل خط أنابيب "نورد ستريم 1" أي غاز منذ أغسطس/آب عندما أغلقته روسيا لإجراء أعمال صيانة.

ويمتد خط الأنابيب 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سان بطرسبرغ إلى شمال شرقي ألمانيا. وتم تعليق خط الأنابيب المزدوج المملوك لروسيا، "نورد ستريم 2"، بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلى الرغم من عدم تشغيل "نورد ستريم 2" إلا أنه يحتوي على غاز.

وتحقق السلطات الألمانية والدنماركية والسويدية في حوادث التسريب.

وقالت هيئة الطاقة الدنماركية لوكالة رويترز للأنباء إن التسريب قد يستمر عدة أيام، وربما يمتد إلى أسبوع.

وقالت الشركة المشغلة لخط الأنابيب، "نورد ستريم إيه جي"، إنه من المستحيل تقدير متى سيجري استعادة البنية التحتية للنظام.

وارتفعت أسعار الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وقد يؤدي تراجع الإمدادات إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر.

وثمة مخاوف متزايدة من عجز الأسر في دول الاتحاد الأوروبي عن تحمل تكلفة التدفئة الشتاء المقبل.

وتقود بولندا جهودا للحد من الاعتماد على روسيا، التي كانت يوما ما مورد الطاقة الرئيسي لأوروبا، بافتتاح خط أنابيب غاز جديد.

ويمثل خط أنابيب البلطيق رابطا جديدا للغاز النرويجي إلى أوروبا، الأمر الذي يتيح استفادة دول جنوب بولندا، بما في ذلك سلوفاكيا وجمهورية التشيك، من إمداداته.