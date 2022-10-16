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طهران: أودى الحريق الذي اندلع في سجن إوين في طهران خلال الليل إلى بحياة أربعة سجناء وأدى إلى إصابة 61 آخرين بجروح، حسبما أعلنت السلطة القضائية على موقعها على الإنترنت الأحد.

وقال موقع "ميزان أونلاين" إنّ "أربعة سجناء لقوا حتفهم بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61"، مضيفاً أنّ أربعة من المصابين في "حالة خطيرة".

وذكر بأن النزلاء الأربعة الذين لقوا حتفهم في الحريق "مدانون بالسرقة وكانوا يقضون عقوبتهم في سجن إوين".

وتأتي الاضطرابات في السجن بينما تشهد إيران احتجاجات متواصلة منذ أسابيع أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً) التي أعلنت في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة.

وتصاعدت ألسنة اللهب وسحب الدخان من السجن الواقع في شمال إيران حيث تفيد معلومات أنه تم إيداع بعض الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات المرتبطة بوفاة أميني.

وذكر "ميزان أونلاين" نقلاً عن سلطات السجن ليل السبت بأنه تم إخماد الحريق الذي تسببت به "أعمال شغب وصدامات"، بحسب السلطات.