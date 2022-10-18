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كييف (أوكرانيا): دمّر القصف الروسي خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بانقطاع "هائل" للتيار الكهربائي في مختلف أنحاء أوكرانيا، على ما أعلن الثلاثاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي على تويتر "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في جميع أنحاء البلاد"، مكررًا رفضه للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.