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فيينا: أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد أن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية أعيد ربطها بشبكة الكهرباء، واصفة هذا الأمر بأنه "استراحة مؤقتة في مواجهة وضع لا يمكن تحمله".

وكانت الوكالة اعلنت السبت أن هذه المنشأة النووية في جنوب أوكرانيا، الأكبر في أوروبا، خسرت آخر مصدر خارجي لتغذيتها بالكهرباء بسبب تجدد القصف، وباتت تعول على مولدات لحالات الطوارىء بهدف تأمين التيار الذي تحتاج اليه لأداء بعض وظائف السلامة، وبينها تبريد مفاعلاتها الستة المتوقفة جميعاً.

وكتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي على حسابه على تويتر "تؤكد فرقنا في زابوريجيا أن خط التغذية الخارجي الذي فقد أمس (السبت) تمت إعادته، وأنه تمت إعادة ربط (المحطة) بالشبكة، الأمر الذي يشكل استراحة موقتة في مواجهة وضع لا يمكن تحمله".

وأضاف مدير الوكالة الأممية "نحتاج الى منطقة حماية" حول المحطة، لافتاً الى أنه يعتزم التوجه الى روسيا على أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قريباً "بهدف إقامة هذه المنطقة".

وسيطرت القوات الروسية في آذار/مارس على محطة زابوريجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا على ضفة نهر دنيبر.

وأعلنت روسيا رسمياً الأربعاء الاستحواذ على المحطة، إثر ضمها أربع مناطق أوكرانية تقع المنشأة في إحداها، مستندة الى "استفتاءات" لتقرير المصير لم يعترف بها المجتمع الدولي.