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كييف (أوكرانيا): اعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الخميس أن محطة زابوريجيا النووية الاكبر في أوروبا هي "بالتأكيد" أوكرانية رغم استحواذ موسكو رسميا عليها.

وقال غروسي في مؤتمر صحافي في كييف "بالنسبة الينا، من المؤكد أنها تعود الى (الشركة الأوكرانية المشغلة) اينرغواتوم ما دامت منشأة اوكرانية".