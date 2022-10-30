قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



طوكيو: يصعب لأيّ كان تذكّر أسماء جميع الأشخاص الذين يقابلهم في الحفلات، لكن ذلك لم يكن الحال السبت في طوكيو، حيث كان المدعوون الـ178 يحملون جميعاً اسم هيروكازو تاناكا، وقد اجتمعوا لتحطيم الرقم القياسي المسجل قبلاً من 164 امرأة يحملن اسم مارتا ستيوارت.

فمن هيروكازو تاناكا البالغ ثلاث سنوات، إلى رجل ثمانيني يحمل الاسم عينه أتى من هانوي، ارتدى جميع المشاركين في الحفلة قميصاً يحمل اسمهم المشترك، وجلسوا في مسرح مزدحم لمدة 5 دقائق، بحسب قواعد موسوعة غينيس، قبل أن يعلن مسؤول في المنظمة رسمياً تسجيل الرقم القياسي الجديد.

وقال هيروكازو تاناكا (53 عاماً)، القائم على هذا التجمع بعد سنوات من الجهود والإخفاقات، "لم أتوقع قط أن نحطم مثل هذا الرقم القياسي السخيف".

ولتمييز 178 شخصاً يتشاركون اسم هيروكازو تاناكا، أُسند لكلّ منهم اسم مستعار مستوحى من هواياتهم أو مهنتهم أو طبقهم المفضل.

وكان الرقم القياسي العالمي "لأكبر تجمع لأشخاص يحملون الاسم والشهرة نفسيهما"، قد سجلته سابقاً 164 امرأة يحملن اسم مارتا ستيوارت اجتمعن في إطار برنامج تلفزيوني في نيويورك عام 2005.

وخطرت فكرة تحقيق مثل هذا الرقم القياسي على بال القائم عليها عام 1994، عندما سمع في الأخبار اسم لاعب البيسبول هيروكازو تاناكا، وشعر بـ"فرح عارم" لتشاركهما الاسم عينه.

وفشلت محاولة تحطيم هذا الرقم السياسي مرتين، لا سيما في عام 2017 عندما التقى 87 من أصحاب هذا الاسم فقط.