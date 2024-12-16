استهدفت ضربات إسرائيلية مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية السورية، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين 16 ديسبمر/كانون الأول، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووصف المرصد الضربات الإسرائيلية بأنها "أعنف الضربات" في المنطقة منذ أكثر من عقد.

ونقلت فرانس برس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن "طائرات حربية إسرائيلية شنت ضربات" استهدفت سلسلة من المواقع بما في ذلك وحدات الدفاع الجوي و"مستودعات صواريخ أرض-أرض"، فيما قال إنها "أعنف الضربات في المنطقة الساحلية السورية منذ بدء الضربات في عام 2012".

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت مساء الأحد عن موافقتها على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

تحركات دبلوماسية

تُضاعف دول عدة آثرت الحذر في بادئ الأمر، جهود فتح قنوات تواصل مع الحكومة السورية الجديدة، بعد أسبوع على سقوط بشار الأسد.

وفي دمشق دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول إلى "مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري" وإلى تجنّب "أي انتقام"، وذلك بعيد وصوله إلى دمشق في أول زيارة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة، بعد أسبوع على سقوط حكم بشار الأسد.

وقال بيدرسن "نحن بحاجة للتأكد من أن سوريا تتلقى المزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري، ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة".

كما دعا المبعوث الأممي الخاص إلى "تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم"، مضيفاً "علينا أن نتأكد من أن ذلك يكون عبر نظام قضائي ذي مصداقية، ولا نرى أي انتقام".

والتقى بيدرسن ليلاً قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الذي يقود فصيله الإسلامي السلطة الجديدة في سوريا، وفق ما أفاد بيان للإدارة السورية الجديدة على منصة تليغرام.

وفي إشارة إلى قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا، قال البيان إن اللقاء بحث "ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي مما يجعل من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد".

Anadolu via Getty Images المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن يلتقي زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في دمشق

رحبت دول ومنظمات عدة بسقوط الأسد، لكنها تتريث في تعاطيها مع السلطات الجديدة بانتظار رؤية نهجها في إدارة البلاد وطريقة تعاملها مع الأقليات والمرأة.

لكن في الأثناء، أعلن بعض منها إجراء تواصل مع السلطات السورية الجديدة. إذ بعد واشنطن السبت 14 ديسبمر/كانون الأول، أعلنت المملكة المتحدة الأحد أنها تجري "اتصالات دبلوماسية" مع هيئة تحرير الشام.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد في تصريح لوسائل إعلام بريطانية إن هيئة تحرير الشام "تظل منظمة إرهابية محظورة (في المملكة المتحدة)، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية".

وتصنف الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول، هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية.

وقررت فرنسا أن ترسل بعثة دبلوماسية إلى دمشق الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، حسبما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" الأحد.

وأعلنت الدوحة أيضاً وصول وفد قطري إلى سوريا ولقائه مسؤولين في الحكومة الانتقالية في البلاد، كما أعلنت "استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتباراً من الثلاثاء".

وفي تركيا، أعلن وزير الدفاع يشار غولر الأحد أنّ أنقرة مستعدّة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة إذا طلبت ذلك، مؤكداً أنّه يجب منحها الفرصة للعمل.

وقال غولر إن الإدارة الجديدة تعهدت "احترام المؤسسات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى" ووعدت بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالأسلحة الكيميائية إلى المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

يشار إلى أن هيئة تحرير الشام بقيادة الشرع الذي كان يعرف بلقبه "أبو محمد الجولاني"، فكت ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016.

وتسعى السلطات الجديدة إلى طمأنة المجتمع الدولي حيالها.

وأكد رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير أن تحالف المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام سيضمن حقوق جميع الطوائف والمجموعات، داعياً ملايين السوريين الذين لجأوا إلى الخارج للعودة إلى وطنهم.

وبعد أسبوع من الاحتفال بسقوط الأسد، بدأ السوريون يستعيدون حياتهم الطبيعية في العاصمة دمشق. والأحد عاد عشرات من التلاميذ في العاصمة إلى المدارس للمرة الأولى منذ سقوط حكم الأسد. كذلك، فتحت الجامعات أبوابها وحضر بعض الموظفين الإداريين والأستاذة إلى مكاتبهم.

وبحسب فرانس برس، انتشرت شرطة المرور التابعة للسلطات الجديدة السبت في شوارع العاصمة، فيما انكب عمال البلدية على تنظيف الطرق. وأعيد فتح معظم المتاجر، بما في ذلك سوق الحميدية الشهير في دمشق القديمة. كذلك تم إحياء قداس الأحد في كاتدرائية سيدة النياح، بحضور عدد من المصلين.