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إيلاف من لندن: بيما يستمر الجدل حول حضوره ورئيس الوزراء قمة المناخ في شرم الشيخ أم لا، يستضيف الملك تشارلز الثالث لقاء في قصر باكنغهام للاحتفال بنهاية رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر COP26.

وسيجمع الحدث الذي يستضيفه العاهل البريطاني الذي كان مناضلاً شغوفًا بالقضايا البيئية، أكثر من 200 من قادة الأعمال الدوليين وصناع القرار والمنظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية)، حيث سيتم بحث ما هو أمام قمة COP27 في مصر.

مشاركات الملك

وكان الملك تشارلز حضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعدد من السنوات وألقى إحدى الكلمات الرئيسية في حفل افتتاح COP26 في غلاسكو - لكنه لن يذهب إلى شرم الشيخ.

ومن بين الضيوف في حفل استقبال قصر باكنغهام رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي من المتوقع أن يتحدث لفترة وجيزة في اللقاء.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت إن مشاركة رئيس الوزراء في قمة شرم الشيخ COP27 أم لا هو أمر "قيد المراجعة" الآن، حيث يواجه سوناك دعوات متزايدة لحضور المؤتمر.

مستوى التقدم

وردا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء سيحضر القمة ، قال المتحدث الرسمي رقم 10 إن "أي حضور في مؤتمر الأطراف سيعتمد على التقدم المحرز في التحضير لهذا الحدث الحالي - وهذا العمل مستمر".

وفي الأسبوع الماضي ، قال داونينغ ستريت إن رئيس الوزراء لن يحضر المؤتمر في شرم الشيخ الشهر المقبل لأنه سيكون منشغلا "بالالتزامات المحلية الملحة الأخرى، بما في ذلك الاستعدادات لميزانية الخريف".

وأضاف المتحدث: "إن رئيس الوزراء يدرك تمامًا أهمية قمة مؤتمر الأطراف ويلتزم تمامًا بمعالجة تغير المناخ".

واستطرد المتحدث بإمكانية تغيير هذا القرار: "أعتقد أن رئيس الوزراء أوضح أن الجمهور يريده عن حق أن يركز على القضايا المحلية ، لا سيما على استعادة المصداقية المالية وإنجاز ميزانية تناسب البريطانيين".

وقال: "هناك تقدم كبير يجري إحرازه في شأن المشاركة، ولذا فإننا نبقي الموقف بشأن مؤتمر الأطراف قيد المراجعة".

تحديات محلية

وكان سوناك أكد خلال زياته إلى مستشفى جامعة كرويدون يوم الجمعة، وأصر على أنه يجب أن يركز على "التحديات المحلية المحبطة" بدلاً من التوجه إلى مؤتمر المناخ في مصر.

لكن زعيم حزب العمال السير كير ستارمر اتهم سوناك بإظهار "فشل القيادة". وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "ظهور بريطانيا للعمل مع زعماء العالم فرصة لاغتنامها. وليس حدثا ينبغي التنكر له".

اتهمت ريبيكا نيوسوم ، رئيسة قسم السياسة في منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة ، السيد سوناك بعدم التعامل مع تغير المناخ "بجدية كافية".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، أشار رئيس قمة العام الماضي ألوك شارما إلى أن رئيس الوزراء يخاطر بتقويض موقف بريطانيا كزعيم عالمي في القضايا الخضراء إذا ما تخلى عن المؤتمر.

خيبة أمل

قال قيصر المناخ في الحكومة البريطانية لصحيفة "صنداي تايمز": "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن رئيس الوزراء لن يذهب. أتفهم أن لديه مجموعة كبيرة من القضايا الداخلية التي يتعين عليه التعامل معها".

وتابع شارما: "لكنني أقول إن الذهاب إلى COP27 سيسمح بالتواصل مع قادة العالم الآخرين. وأعتقد أنه يرسل إشارة - إذا كان رئيس الوزراء سيذهب - بشأن التزامنا المتجدد بشأن هذه القضية."

وسيكون شارما ، الذي فقد مقعده الوزاري في التعديل الوزاري الأخير لحكومة سوناك، حاضراً إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن والمبعوث الأميركي الخاص بشأن تغير المناخ ، جون كيري.

وأكد متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية الأسبوع الماضي أن الوزيرة الأوللا نيكولا ستيرجن تخطط لحضور COP27. وقال المتحدث يوم الجمعة "بالنظر إلى الأهمية الحيوية لعمل الحكومات معًا لمواجهة تغير المناخ ، فإن نية الوزيرة الأولى هو حضور COP27".