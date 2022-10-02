قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: لمحت مصادر بريطانية إلى محاولات سريعة لرأب الصدع المحتمل في نزاع بين الحكومة المحافظة التي ترأسها ليز تراس والقصر الملكي على خلفية مشاركة الملك في مؤتمر المناخ.

وأكد قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث لن يحضر مؤتمر التغير المناخي COP27 المقرر عقده في مصر الشهر المقبل. وذلك في تعليقه على خبر نشرته صحيفة (صنداي تايمز) زعمت فيه أن رئيسة الوزراء ليز تراس "أمرت" الملك بعدم الحضور.

ويعقد مؤتمر المناخ 27 (COP27)، وهو حدث للأمم المتحدة ، في مدينة شرم الشيخ الساحلية في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر.

طلب نصيحة

وقال القصر إن الملك طلب النصيحة وأعطته السيدة تراس موقفها. وأضاف بأنه "تم الاتفاق على عدم حضور الملك لقمة المناخ بصداقة واحترام متبادلين".

وكان الملك تشارلز، قبل توليه العرش الشهر الماضي، أشار وهو ولي للعهد وأمير ويلز إلى أنه سيحضر المؤتمر السنوي.

وقال مراسل الشؤون الملكية في هيئة الإذاعة البريطانية جوني ديمون ، إن بي بي سي قد نقلت الأمر إلى القصر، إن الملك بعد نصيحة رئيسة الحكومة يشعر بخيبة أمل شخصيًا نظرًا لعقود طويلة من حملته البيئية الشغوفة.

لكن رد القصر بأن فكرة عدم ارتياح الملك لم تكن كذلك ، وكان يدرك دائمًا دور الملك في التصرف بناءً على نصيحة الحكومة.

زياة مصر

وقال القصر الملكي، في نوفمبر من العام الماضي، كان الأمير تشارلز سافر إلى مصر بمباركة الحكومة آنذاك لحث الإدارة المصرية على جهودها، والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة مخططة.

وتابع: في الماضي ، أظهر الملك التزامه العميق بالقضايا البيئية، وبصفته أمير ويلز ، كان له تاريخ طويل في الحملات للحد من آثار تغير المناخ.

يشار إلى أن الملك تشارلز الثالث كان ألقى وهو أمير ويلز، خطابًا في حفل افتتاح قمة المناخكوب 26 COP26 في غلاسكو ، عندما استضافت المملكة المتحدة القمة. كما ألقت الملكة الراحلة كلمة في الحدث عبر رابط الفيديو. وكذلك فعل الأمير وليام.

موقف إلوود

وعلى صلة، قال النائب المحافظ المخضرم والبارز عن حزب المحافظين توبياس إلوود إنه يأمل في أن يسود "الفطرة السليمة" وأن يسمح للملك بالسفر إلى مصر.

وقال في تغريدة على تويتر إن الملك تشارلز كان "صوتًا يحظى باحترام عالمي" فيما يتعلق بالبيئة وسيضيف حضوره "سلطة جدية" للوفد البريطاني.

وتقول السلطات المصرية إنها تأمل في استغلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لحث المجتمع الدولي على العمل بناءً على تعهدات دعم الدول النامية للتعامل مع الآثار المدمرة لتغير المناخ.

انتقادات

ومع ذلك ، كانت هناك انتقادات قبل القمة، فقد قالت هيومن رايتس ووتش إن مصر قلصت بشدة من عمل الجماعات البيئية. وقال مسؤولون في القاهرة إن التقرير "مضلل".

وإلى ذلك، تأتي المعلومات عن خلافات بين القصر ورئيسة الحكومة، في وقتٍ حسّاس بالنسبة إلى ليز تراس التي تولّت منصبها منذ أقل من شهر، بينما تشهد البلاد حالة اضطراب في أعقاب إعلاناتها المتعلقة بالميزانية.

ويخشى البعض من أن تراس قد تتراجع عن التزاماتها المتعلقة بتغير المناخ.

وكان تقديم مشروع قانون الأسبوع الماضي لتعديل أو إلغاء مئات قوانين حماية البيئة الموروثة عن الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2023 بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

الحياد الكربوني

كما أن حكومة تراس تضم العديد من الوزراء المتشكّكين حيال مسألة الحياد الكربوني على النحو المنصوص عليه في اتفاقية باريس.

وتضم حكومة تراس التي شكلت مؤخرا، عددا من الوزراء الذين أعربوا عن شكوكهم بشأن ما يسمى تحقيق هدف "الصفر" في 2050، بينما تعتبر تراس الأكثر حماسًا في هذه السياسة من سلفها بوريس جونسون.

وبحسب (صنداي تايمز)، فإن رئيسة الوزراء لن تحضر "كوب 27" في شرم الشيخ. وقالت إنه من غير المرجح أن تحضر "المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" في منتجع شرم الشيخ المصري.

وختاما، يشار إلى أن الملك البريطاني تشارلز الثالث سيحضر في الأسبوع المقبل أولى ارتباطاته العامة منذ انتهاء فترة الحداد الملكي ، بما في ذلك حفل استقبال في إدنبرة لمجتمعات جنوب آسيا من جميع أنحاء المملكة المتحدة وزيارة إلى دير دنفرملاين في منطقة فايف.