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مونستر (ألمانيا): دعت مجموعة السبع الجمعة الدول المنتجة للنفط إلى زيادة إنتاجها للمساعدة في خفض الأسعار، بعد شهر من قرار منظمة أوبك بلاس الحد بشكل كبير من عمليات استخراج الذهب الأسود.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مونستر الألمانية أن زيادة الإنتاج من شأنها أن تساعد في "خفض تقلب أسواق الطاقة" في سياق الحرب في أوكرانيا.

كما تسعى مجموعة السبع للانتهاء "في الأسابيع المقبلة" من بدء العمل بموجب آلية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

ويتمثّل الغرض من هذه الآلية غير المسبوقة، التي تمّ وضعها هذا الصيف بتحريض من واشنطن، في الحدّ من الدخل المرتبط ببيع المحروقات، الذي يموّل هجوم موسكو على أوكرانيا.

ولوضع اللمسات الأخيرة على هذا الإجراء الذي انتقدته موسكو بشدة، يجب على الغرب تحديد المستوى الذي يجب أن يصل إليه سقف الأسعار، والذي يجب أن يكون أعلى من تكلفة الإنتاج، حتى تحتفظ روسيا بمصلحة في بيع نفطها في السوق.

غضبت واشنطن إثر القرار الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى شركائها العشرة بمن فيهم روسيا، بخفض حصص الإنتاج في بداية تشرين الأول/أكتوبر، في وقت كان من المقرّر أن تنخفض فيه أسعار النفط الخام.

وانتقدت إدارة الرئيس جو بايدن التي كانت تأمل في انخفاض الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي، الرياض لتزويد موسكو "بالدعم الاقتصادي" من خلال مساعدتها في تمويل حربها في أوكرانيا.