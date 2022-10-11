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موسكو: قال الكرملين الثلاثاء إنه يتوقع المزيد من "المواجهة" مع الغرب، قبل اجتماع طارئ لمجموعة السبع لمناقشة الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لصحافيين "المزاج قبل القمة مفهوم جيداً ويمكن التنبؤ به بسهولة. المواجهة ستستمر"، مضيفاً أن روسيا "ستحقق أهدافها المحددة" في أوكرانيا.

وانتقد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وعد فيها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم "أنظمة دفاع جوية متطورة" لأوكرانيا.

وعلّق عليها قائلًا "بحكم الأمر الواقع، غرقت الولايات المتحدة في هذا النزاع"، معتبرًا أن إرسال مثل هذه الأنظمة "ستطيل النزاع وستجعله أكثر إيلامًا للجانب الأوكراني".

وأضاف "لكن ذلك لن يغيّر أهدافنا ولا حتى النتيجة النهائية".