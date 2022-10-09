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برلين: أعلنت الحكومة الألمانية في بيان لها أن المستشار الألماني أولاف شولتس تحدث هاتفياً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، واتفقا على أن التهديدات النووية الأحدث الصادرة عن الكرملين "غير مسؤولة"، وأن قرار روسيا بالتعبئة الجزئية "خطأ فادح".

وأضافت الحكومة الألمانية، أن الاتصال الهاتفي الذي استمر نحو ساعة ركز على الاستعدادات الجارية لاجتماعات دول مجموعة السبع، ومجموعة العشرين المقبلة، التي ستتناول الغزو الروسي لأوكرانيا وعواقبه.

وذكر البيان أن الزعيمين اتفقا على عدم القبول نهائياً بضم روسيا للأراضي الأوكرانية، واصفين ذلك بأنه تصعيد إضافي. واتفقا كذلك على أن إعلان التعبئة الجزئية أظهر "الثمن المرير" الذي يتعين على الروس دفعه بسبب حسابات الرئيس فلاديمير بوتين الخاطئة.

هذا وانتقد الزعيمان تهديدات موسكو النووية الأحدث، ووصفاها بأنها غير مسؤولة، واتفقا على أن الإقدام على مثل هذه الخطوة ستكون له عواقب وخيمة بشكل استثنائي على روسيا.

وفيما يتعلق بمسألة الهجمات على خطي أنابيب "نورد ستريم"، أكد بايدن وشولتس على ضرورة التعامل بحسم مع أي تخريب للبنية التحتية الحيوية.