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برلين: أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين "أسفه" لعدم تقديم إيران "ردا إيجابيا" على مقترحات دول أوروبية لإحياء اتفاق يفرض قيودا على برنامجها النووي.

وقال في مؤتمر صحافي خلال زيارة يجريها رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد إلى برلين "آسف لأن إيران لم تقدم بعد ردا إيجابيا على مقترحات المنسقين الأورزبيين".