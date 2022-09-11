قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): أعلنت أوكرانيا الأحد وقف عمل المفاعل السادس والأخير الذي كان لا يزال في الخدمة في محطة زابوريجيا النووية (جنوب)، الأكبر في أوروبا والتي تحتلها القوات الروسية.

وأعلنت شركة "إنرغوأتوم" الأوكرانية المشغلة للمحطة "اليوم في 11 أيلول/سبتمبر 2022 خلال الليل في الساعة 3,41 (1,41 ت غ)، فصلت الوحدة رقم 6 عن الشبكة الكهربائية" مضيفة "تجري تحضيرات لتبريدها".

وقالت الشركة إن وقف عمل الوحدة على البارد يشكل "الوضع الأكثر أمانًا" للمفاعل الذي كان لا يزال منذ ثلاثة أيام الوحيد الذي ينتج الكهرباء الضرورية لتبريد الوقود النووي ولسلامة الموقع.

واتُخذ قرار وقف المفاعل عندما استعاد الموقع الإمداد الخارجي بالتيار الكهربائي "الليلة الماضية" عبر أحد خطوط النقل.

وحذّرت الشركة من أنه "في حال تضررت خطوط النقل التي تربط الموقع بنظام الكهرباء، وهو ما لا تزال مخاطره عالية، فإن الحاجات الداخلية (للموقع) ينبغي أن تؤمّن من خلال مولّدات تعمل بالديزل".

مخاوف متزايدة

وكرّرت الشركة دعوتها لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، وهي الطريقة الوحيدة، بحسب قولها، لضمان سلامة المنشأة.

وعبّرت أوكرانيا وحلفاؤها عن مخاوف متزايدة بشأن سلامة محطة زابوريجيا. ويخيّم الارتباك منذ أسابيع حول موقع المحطة التي تعرّضت لضربات عديدة تتقاذف كييف وموسكو الاتهامات بالوقوف خلفها.

وتحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة عن انقطاع كامل للمياه والكهرباء في مدينة إنرغودار الأوكرانية (جنوب)، حيث تقع محطة زابوريجيا، وهو وضع "يقوّض سلامة العمليات".

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في بيان إن "الوضع غير مقبول على الإطلاق. ولا يمكن أن يستمر"، ووجّه نداء عاجلاً من أجل "وقف فوري للقصف" الذي يستهدف "المنطقة بكاملها".