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كييف (أوكرانيا): استنكر رئيس الشركة الأوكرانية المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية بترو كوتين في حديث لفرانس برس الجمعة التجاوزات التي ترتكبها القوات الروسية بحق الموظفين، متحدثا عن أعمال تعذيب وقتل وخطف.

وقال كوتين رئيس شركة إنيرغواتوم لفرانس برس "مع الاحتلال تم تدريجيا تطبيق نظام بوليسي لمضايقة الموظفين. الوضع بات اليوم صعبا للغاية مع أعمال تعذيب وضرب مبرح وعمليات خطف".

وقال إن شخصين "تعرضا للضرب حتى الموت" بأيدي القوات الروسية التي تسيطر على محطة الطاقة النووية، الأكبر في أوروبا منذ آذار/مارس.

وتابع "تم أسر غطاس ثم نقل الى المستشفى فاقدا للوعي. وتوفي بعد ثلاث ساعات" فيما قتل موظف آخر وسائق في قصف.

واضاف كوتين رئيس الشركة العامة التي تدير محطات الطاقة الأوكرانية "يبحث الروس عن الاشخاص الموالين لأوكرانيا في الموقع ويضطهدونهم. يشعر الموظفون بإحباط تام".

واوضح "نجهل مكان وجود نحو 10 اشخاص تم اقتيادهم ومذاك انقطعت المعلومات لتحديد مكانهم".

وتنفي روسيا بشكل منهجي ارتكاب تجاوزات في اوكرانيا متهمة على العكس القوات الاوكرانية بارتكاب جرائم بحق المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية.

محطة زابوريجيا الواقعة جنوب أوكرانيا على بعد حوالى خمسين كيلومترا من المدينة التي تحمل الاسم نفسه تستهدف بانتظام بالقصف، وتتبادل كل من كييف وموسكو المسؤولية عن ذلك.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة عن "انقطاع كامل للتيار الكهربائي" في مدينة إنرغودار المجاورة للمحطة ما "يؤثر على سلامة العمليات".

واقترحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنشر مراقبين في الموقع، الثلاثاء إنشاء "منطقة آمنة" في الموقع. وتريد كييف من جانبها نشر مهمة حفظ سلام دولية في المحطة.

وفقًا لكوتين تريد أوكرانيا نزعا تاما للاسلحة من الموقع وليس صيغة تقدم شكلاً من أشكال المراقبة المشتركة للموقع مع موسكو وهو أمر "غير مقبول".

وقال "سنصر على اقامة منطقة منزوعة السلاح حول المحطة بما في ذلك بمشاركة منظمات حفظ السلام والامم المتحدة وغيرها".

يخشى المجتمع الدولي وقوع حادث نووي.

وبالإضافة إلى الموظفين الأوكرانيين ال200، نشرت روسيا في الموقع مهندسين من روساتوم، الوكالة الذرية الروسية.

واعتبر كوتين أن موظفيه البالغ عددهم 200 "في الأسر".

واوضح أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن الموظفين كونهم في مثل هذا الموقف الصعب نفسيا يعد انتهاكا لقواعد الأمن النووي، وعلى الطاقم العمل في ظل ظروف طبيعية".

حاليا لم يعد في المحطة التي فصلت عن شبكة الكهرباء بعد عدة حرائق، سوى مفاعل واحد في الخدمة من أصل ستة مفاعلات، بمستوى تشغيل منخفض. وتملك المحطة مولدات ديزل للطوارئ لضمان سلامة المنشآت وتبريدها.

وفقا لكوتين قد يتوقف أيضا هذا المفاعل عن العمل قريبا، إذا تم قطع الاتصال مع الشبكة الأوكرانية. وتابع ان "الوضع حاليا في المحطة صعب للغاية".

وخلص الى القول "من الضروري وقف القصف لأنه تم اصلاح الخطوط لكنها تتضرر مرة أخرى".