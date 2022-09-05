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كييف (أوكرانيا): اعلنت شركة إينرغوأتوم الأوكرانية الحكومية فصل آخر مفاعل يعمل في محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا عن شبكة الكهرباء الأوكرانية الاثنين.

وكتبت الشركة على تطبيق تلغرام "تم إغلاق المفاعل رقم 6 وفصله عن الشبكة"، وعزت الأمر إلى حريق "اندلع بسبب القصف" وألحق أضرارًا بخط كهرباء يربط هذه الوحدة بالشبكة الأوكرانية.

كان هذا المفاعل الوحيد الذي يعمل من بين ستة في المحطة الواقعة بجنوب البلاد، الأكبر في أوروبا والتي تحتلها القوات الروسية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يتواجد خبراؤها في الموقع أعلنت السبت إغلاق المفاعل رقم 5 بسبب الأضرار التي لحقت بخط كهرباء في أعقاب قصف.

أما المفاعلات الأربعة الأخرى في زابوريجيا فهي مفصولة عن الشبكة منذ أسابيع.

يأتي الحادث الأخير بعد زيارة قام بها الجمعة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة التي تتبادل كييف وموسكو منذ أسابيع الاتهامات بقصفها، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.

قاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الوفد الذي غادر معظم أفراده المحطة في اليوم نفسه. وقالت إنرغوأتوم في بيان منفصل إن من بين الخبراء الستة الذين بقوا في الموقع، غادر أربعة صباح الاثنين بينما سيتواجد الاثنان الباقيان فيها بشكل دائم.

تضم المحطة ستة مفاعلات تبلغ طاقة كل منها 1000 ميغاوات، وسيطرت عليها القوات الروسية في آذار/مارس، بعد وقت قصير من بدء غزوها لأوكرانيا.