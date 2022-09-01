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قبيل مغادرته إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، قال كبير المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة للصحافيين إنه على علم بـ "زيادة النشاط العسكري" في المنطقة، لكنهم يمضون قدماً في الزيارة على أي حال.

وقال رافاييل غروسي، الذي يرأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أكبر المخاطر ستأتي عندما تعبر قافلة من المركبات المدرعة الحقول المحفورة في "المنطقة الرمادية" حيث لا يسيطر أي من الجانبين عسكرياً.

وقال للصحافيين قبيل مغادرته مدينة زابوريجيا متوجهاً إلى موقع المحطة النووية القريبة منها: "بالنظر إلى الإيجابيات والسلبيات، وبعد أن قطعنا شوطا بعيداً ، فإننا لن نتوقف".

اتهامات متبادلة

وكان غروسي يتحدث في الوقت الذي تتهم فيه أوكرانيا روسيا بقصف إنرهودار، البلدة المجاورة للمحطة.

واتهم كبير مساعدي الرئيس الأوكراني روسيا بالسعي إلى "تدمير" زيارة مفتشي الوكالة الدولية الطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية، قائلاً إن روسيا قصفت المحطة مرة أخرى اليوم الخميس.

وكتب أندريه يرماك عبر تليغرام أن "الروس قصفوا (بلدة) إنرهودار ومنطقة مفاعل زابوريجيا النووي"، متهماً روسيا بالتصرف مثل "دولة إرهابية".

وقال رئيس البلدية، دميترو أورلوف، على تليغرام إن القوات الروسية "قصفت بلدة إنرهودار بقذائف اهاون منذ الفجر، واستخدمت أسلحة آلية وصواريخ" ونشر صوراً لمباني مدمرة يتصاعد الدخان فوقها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الأربعاء إن "مجموعة تخريبية"، قالت أوكرانيا إنها هبطت بالقرب من محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، قد دمّرت باستخدام طائرات الهليكوبتر، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء إنترفاكس.

ونقلت وكالة "ريا" للأنباء المملوكة للحكومة الروسية عن الوزارة قولها إن المجموعة شنت هجوماً من زورقين، وكلاهما تم إغراقه.

وشاهد مراسل رويترز في بلدة إنرهودار التي تسيطر عليها روسيا بالقرب من المفاعل نشاطاً عسكراً متزايداً، اليوم الخميس، حيث يركض الجنود وتحلق المروحيات في سماء المنطقة.

وقال المراسل إن مبنى سكنياً أصابته القذائف، ما أجبر الناس على الاختباء في الطابق السفلي.

وكان غروسي قد قال يوم الأربعاء إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستسعى إلى تثبيت "وجود دائم" لها في المحطة، لتجنب وقوع كارثة نووية في المنشأة الواقعة على خط المواجهة في القتال.

وقال "مهمتي منع وقوع حادث نووي، والحفاظ على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا".

Getty Images تحدث كبير المفتشين الدوليين للصحفيين قبيل مغادرته نحو محطة زابوريجيا النووية مباشرة

وتعرضت المنطقة المحيطة بالمنشأة، التي تقع على الجانب الجنوبي من نهر دنيبرو ، لقصف متكرر ما أثار مخاوف عالمية.

وتبادل الجانبان اللوم بشأن الهجمات في المنطقة.

على الرغم من أن المحطة النووية تقع على مسافة نحو ساعتين بالسيارة من مدينة زابوريجيا، إلا أنه لم يتضح على الفور كيف سيصل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع، الذي سيتضمن عبور خط المواجهة لدخول المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

واحتلت القوات الروسية المحطة منذ مارس/ آذار، واتهمت أوكرانيا روسيا بنشر مئات الجنود وتخزين الذخيرة هناك.

وأصرت كييف على وصول الفريق إلى المحطة عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء الماضي عقب اجتماعه مع غروسي: "من المؤسف أن روسيا لا توقف استفزازاتها، على وجه التحديد في الاتجاه الذي تحتاجه البعثة للسفر للوصول إلى المحطة".

وفي موسكو، اتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بـ "الاستفزازات المستمرة التي تهدف إلى تعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، قائلة إنها قصفت المنطقة المحيطة بالمفاعل النووي يوم الثلاثاء، وأصابت مبنى يحتوي على "مجمع معالجة النفايات المشعة الصلبة".

هجوم مضاد في الجنوب

AFP محطة زابوريجيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

في غضون ذلك، اندلع قتال كثيف في أنحاء منطقة خيرسون الجنوبية القريبة حيث بدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً يوم الإثنين.

واستولت القوات الروسية على معظم المنطقة وعاصمتها الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه، في بداية الغزو قبل ستة أشهر.

ومع توقف الحرب في منطقة دونباس الشرقية إلى حد كبير، قال محللون منذ أسابيع إن القتال من المرجح أن يتحول جنوباً لكسر الجمود قبل حلول الشتاء.

وفي الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا هجومها، قال البيت الأبيض إنه سيكون هناك إعلان خلال الأيام المقبلة عن مساعدة عسكرية إضافية لكييف، بالإضافة إلى 13 مليار دولار تعهدت بها واشنطن بالفعل.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاق لتسهيل التأشيرات تم توقيعه مع روسيا عام 2007، ما سيصعِّب حصول المواطنين الروس على تأشيرات دخول لدول الاتحاد.

وقال زيلينسكي، الذي يريد فرض حظر تام على تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي السياحية للروس، يوم الأربعاء إن المجتمع الروسي يجب أن يدفع ثمن الحرب.

وقال في خطابه اليومي للأمة: "أعتقد أنه أمر مذل لأوروبا أن يتم اعتبارها مجرد متجر أو مطعم كبير". "أوروبا هي منطقة القيم في المقام الأول، وليس الاستهلاك البدائي".