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زابوريجيا (أوكرانيا): اتهمت السلطات الأوكرانية الأربعاء روسيا بقصف مدينة تقع بقربها محطة زابوريجيا النووية في حين ينتظر وصول فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع.

وقال مسؤول إدارة نيكوبول الواقعة قبالة انيرغودار على الضفة المقابلة لنهر دينبر عبر تلغرام "الجيش الروسي يقصف انيرغودار. الوضع خطر بسبب هذه الاستفزازات".