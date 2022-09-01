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كييف (أوكرانيا): أوقف العمل بمفاعل نووي في محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا جراء عمليات قصف روسية، وفق ما أعلنت الشرطة المشغّلة لمحطات الطاقة الذرية "إنرغوأتوم"، في وقت يُنتظر وصول فريق تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع.

وكتبت الشركة في بيان على تطبيق تلغرام أن قرابة الساعة 01,57 ت غ، وإثر إطلاق "قذيفة هاون على موقع محطة زابوريجيا، تم تشغيل نظام الطوارئ وأوقفت الوحدة رقم 5".