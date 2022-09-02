قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



أصبحت المحطات النووية المدنية في مناطق الحرب قنابل شعاعية موقوتة.

إيلاف من بيروت: فيما يزور فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، يتنهد المسؤولون الغربيون الصعداء. مع ذلك، هناك قلق لا يزال يتعين عليهم التفكير فيه: كيف تتحول المحطات النووية المدنية في مناطق الحرب إلى قنابل شعاعية يمكن أن تشعل حربًا عالمية ثالثة؟

يبدو هذا مثيرًا للصخب؟ في أواخر الأسبوع الماضي، حذر رئيس اللجنة المختارة للدفاع في مجلس العموم البريطاني من أن "أي ضرر متعمد يتسبب في تسرب إشعاعي محتمل في مفاعل نووي أوكراني سيكون انتهاكًا للمادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي". وتلزم هذه المادة الخامسة جميع الأطراف الموقعة بالدفاع عن أي أعضاء في الحلف يتعرضون لهجوم مسلح.

التسرب الشعاعي ممكن

لكن، ما مدى قرب حدوث تسرب إشعاعي؟ في وقت متأخر من يوم الخميس، تم قطع جميع الطاقة الخارجية عن محطة زابوريجيا النووية. كان المصدر الوحيد للكهرباء هو مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل في المحطة، والتي لم يكن لديها أكثر من خمسة أيام من الوقود لتشغيل مضخات المياه الكهربائية الضرورية للسلامة وتبريد الوقود. لو نفدت هذه المولدات من الوقود (يمكن أن يتفاقم لك بسبب السرقة الروسية) ولم يتم إعادة وصل خط الطاقة الوحيد المتبقي، لكان ممكنًا أن يتوقف المبرد غضون ثمانين دقيقة.

السلطات الأوكرانية تفهم هذا. لهذا السبب قامت في الأسبوع الماضي بتوزيع أقراص اليود على الأوكرانيين لتقليل سرطانات الغدة الدرقية إذا كان يجب أن ينفجر اي مفاعل في المحطة. تدرك رومانيا، إحدى دول الناتو، هذا أيضًا: شجع وزير الصحة الرومانيين على الحصول على أقراص اليود مجانًا من الصيدليات المحلية. في الأسبوع الماضي، استوردت مولدوفا المجاورة لرومانيا مليون قرص يود لسكانها.

ما تقدره هذه الدول ليس أن الحوادث ممكنة في الحرب فحسب، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يهاجم عمدًا المحطات النووية الأوكرانية ويحولها إلى "أسلحة نووية مركزة مسبقًا" والتي يمكن أن يؤدي تشتت النشاط الإشعاعي إلى إجبار مؤيدي الناتو في أوكرانيا على التراجع. إنهم يدركون أيضًا أن الحرب لم تنته بعد: هناك تسع محطات طاقة أوكرانية أخرى يمكن أن يهاجمها بوتين في غرب أوكرانيا وجنوبها.

الرد الأميركي

وما هو رد واشنطن؟ لديها فكرتان كبيرتان، كلاهما منذ ما يقرب من سبعين عامًا: الأولى، دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المحطة. دعمت هذا إذا كان يساعد في إثبات أن المحطة لا تزال تابعة لأوكرانيا، وليس لروسيا. لكن لا مكان للأوهام. تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل سبعين عامًا لتعزيز الطاقة النووية وإجراء عمليات تدقيق نووية بين الحين والآخر، وليس لحماية المنشآت فعليًا من الهجمات العسكرية أو لنزع السلاح من المناطق المحيطة بها. لا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزويد محطة زابوريجيا بأي دفاعات، ولن تخاطر بإبقاء موظفيها في الموقع ليكونوا خطوط دفاع بشرية.

تنبثق الفكرة الثانية أيضًا من برنامج الذرة من أجل السلام في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي - بناء محطات طاقة نووية في كل مكان، بما في ذلك بولندا ورومانيا وأوكرانيا. أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مشروع يتألف من ستة مفاعلات مدعوم من الولايات المتحدة لبولندا بعد ثلاثة أسابيع من قيام القوات العسكرية الروسية بإطلاق النار على زابوريجيا واحتلالها. ثم تبعتها وزارة الخارجية في مايو بتفاصيل بناء مفاعل معياري صغير أميركي ومحاكاة نووية ذات صلة بتمويل من دافعي الضرائب الأميركيين في رومانيا. أخيرًا، في يوليو، أعلنت شركة وستنغهاوس ومقرها الولايات المتحدة عن اتفاقية مشتركة مع المرفق النووي المملوك للدولة في أوكرانيا لبناء مفاعلين هناك.

افتراض غير واقعي

الافتراض غير المعلن هنا هو أن بوتين لن يضرب أبدًا مفاعلًا آخر في أوكرانيا أو رومانيا أو بولندا. لكن، بعد إدانة الغرب لدعمه وجهات نظر أوكرانيا بشأن زابوريجيا، حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من وجود مفاعلات في جميع أنحاء أوروبا وأن "حوادث مماثلة ممكنة هناك أيضًا". وهذه ليست أوروبا فحسب. فكوريا الجنوبية واليابان وتايوان تملك مفاعلات وهي ضمن دائرة الخطر. منذ احتلال روسيا لزابوريجيا، زاد كل دولة من هه الدول تخطيطها وتدريباتها ضد التهديدات العسكرية الصينية والكورية الشمالية لمحطاتهم النووية.

يجب أن تنتبه واشنطن. يجب أن تتخذ خطوات عدة، لكن أهمها استخدام المفاعلات "السلمية" كأسلحة نووية موضوعة سلفًا في إستراتيجية الردع الاستراتيجي وإعادة التفكير في حماسها لتصدير المفاعلات حتى إلى مناطق الحرب. تتطلب المهمة الأولى توضيح متى، وإذا كان منطقيًا أن تطلق القوات الأميركية النار على المفاعلات النووية. كما يستلزم تحديد أفضل السبل التي يمكن قواتنا أن تردع بها وتحميها من الهجمات على مفاعلات الأصدقاء التي تهدف إلى إلحاق الأذى بهم.

تتطلب المهمة الثانية فحص ما يمكن القيام به ماديًا لحماية المفاعلات الموجودة في الخارج حيث تنتشر القوات الأميركية أو قد يتم نشرها. كما يتطلب أيضًا تقييم مدى حكمة بناء محطات نووية جديدة في مناطق الحرب المحتملة أو بالقرب منها وأين قد تقع تلك المناطق. ولا يمكننا أن نطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بذلك. انها لن تفعل ذلك اصلًا. لكن، إن كنا جادين في تجنب الأسوأ، بما في ذلك سراييفو التي تعمل بالطاقة النووية، فعلينا أن نفعل ذلك.