قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): أعلنت شركة إينرغوأتوم الأوكرانية الحكومية والوكالة الدولية للطاقة الذرية فصل آخر مفاعل يعمل في محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا عن شبكة الكهرباء الأوكرانية الاثنين.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنّه منذ انقطعت المحطة عن الشبكة الخارجية الجمعة، "تمّ استخدام خطّ طوارئ لتزويد الشبكة الأوكرانية بالكهرباء".

غير أن الخطّ الموصول بمحطة طاقة حرارية مجاورة "تمّ فصله عمدًا من أجل إخماد حريق"، كما أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، مشيرة إلى أن الخطّ "لم يتضرّر" ويجب إعادة توصيله في أسرع وقت ممكن.

من جهتها كتبت إينرغوأتوم على تطبيق تلغرام "تمّ إغلاق المفاعل رقم 6 وفصله عن الشبكة"، وعزت الأمر إلى حريق "اندلع بسبب القصف" وألحق أضرارًا بخط كهرباء يربط هذه الوحدة بالشبكة الأوكرانية.

وفي بيانها، لفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنّ المفاعل رقم 6 لا يزال "ينتج الكهرباء اللازمة لتبريد" الوقود النووي وضمان أمن الموقع.

وأشارت إلى أنّه "سيتمّ توصيله بالشبكة مجددًا عند إعادة تفعيل خطّ الطوارئ".

وكان هذا المفاعل الوحيد الذي يعمل من بين ستة في المحطة الواقعة بجنوب البلاد، الأكبر في أوروبا والتي تحتلها القوات الروسية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يتواجد خبراؤها في الموقع أعلنت السبت إغلاق المفاعل رقم 5 بسبب الأضرار التي لحقت بخط كهرباء في أعقاب قصف.

أما المفاعلات الأربعة الأخرى في زابوريجيا فهي مفصولة عن الشبكة منذ أسابيع.

ويأتي الحادث الأخير بعد زيارة قام بها الجمعة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة التي تتبادل كييف وموسكو منذ أسابيع الاتهامات بقصفها، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.

وقاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الوفد الذي غادر معظم أفراده المحطة في اليوم نفسه. وقالت إنرغوأتوم في بيان منفصل إن من بين الخبراء الستة الذين بقوا في الموقع، غادر أربعة صباح الاثنين بينما سيتواجد الاثنان الباقيان فيها بشكل دائم.

وتضمّ المحطة ستة مفاعلات تبلغ طاقة كل منها 1000 ميغاوات، وسيطرت عليها القوات الروسية في آذار/مارس، بعد وقت قصير من بدء غزوها لأوكرانيا.