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بروكسل: قرّر الاتّحاد الأوروبي الإثنين تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا و45 مليون يورو أخرى لتدريب وحدات عسكرية أوكرانية في دول أعضاء في الاتّحاد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقال أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس إنّ وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتّحاد وافقوا خلال اجتماع في بروكسل شارك فيه عبر الفيديو نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا على تخصيص هذين المبلغين لكييف من صندوق "المرفق الأوروبي للسلام".

ويرفع هذا المبلغ إلى 3,6 مليار يورو إجمالي المساعدات المالية العسكرية لأوكرانيا المموّلة من مرفق السلام الأوروبي، يضاف إليها التمويل الثنائي للدول الأعضاء التي لا يكشفها الجميع.

وأوضح أحد المشاركين في الاجتماع "لم نناقش موضوع الدبابات لأنّنا غير مخوّلين ذلك".

ضغوط

وتتعرّض السلطات الألمانية لضغوط لتسليم دباباتها والسماح للدول التي تملك دبابات ليوبارد في وحداتها بإرسالها إلى أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "على الدول أن تتقدم بالطلب وقرار الحكومة الألمانية مفتوح".

وأكد نظيرها في لوكسمبورغ جان أسيلبورن أنّ "هناك حاجة إلى 300 دبابة ووحدها دبابات ليوبارد متوافرة بمثل هذه الأعداد الكبيرة في أوروبا"، مؤكّداً أنّ "مسؤولية كبيرة تقع على المستشار أولاف شولتس وأنا مقتنع بأنّ العملية ستؤدّي إلى القرار المرتقب".