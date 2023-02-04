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اسلام اباد: حُجب موقع ويكيبيديا التشاركي الالكتروني في باكستان بسبب "محتوى ينطوي على تجديف" المسألة البالغة الحساسية في الدولة ذات الغالبية المسلمة، على ما أعلنت هيئة الاتصالات الباكستانية السبت.

وقال المتحدث باسم الهيئة ملاحات عبيد، لوكالة فرانس برس إنه تم حجب ويكيبيديا في جميع أنحاء البلاد الجمعة "بعد فشلها في الامتثال لطلبنا المتكرر لإزالة المحتوى البذيء وعدم التزامها بالموعد النهائي".

ولم تقدم هيئة الاتصالات الباكستانية التي أمهلت الأربعاء ويكيبيديا حتى الجمعة، لإزالة هذا المحتوى، أي تفاصيل عنه.

وأضاف المتحدث "أزالوا بعض المحتوى (المعني) ولكن ليس كله" مضيفاً أن ويكيبيديا "ستظل محجوبة حتى إزالة جميع المحتويات المثيرة للجدل".

وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى تعذر الوصول إلى الموسوعة من هاتف محمول السبت.

إسكات أي معارضة

قالت مؤسسة ويكيميديا التي تدير ويكيبيديا، في بيان إن الحجب "يمنع خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان من الوصول إلى أكبر مصدر مجاني للمعرفة".

واضاف البيان "إذا استمر هذا، فإنه سيحرم العالم كذلك من الوصول إلى المعرفة والتاريخ والثقافة الباكستانية".

وقال الناشط في مجال الحقوق الرقمية أسامة خلجي إن حجب ويكيبيديا هو نتيجة "جهود متضافرة لممارسة سيطرة أكبر على محتوى الإنترنت".

وأضاف لفرانس برس إن "الهدف الرئيسي هو إسكات أي معارضة" مشيرا إلى أن "التجديف كثيرا ما يستخدم لهذه الغاية".

في الماضي، خضعت بعض صفحات الموسوعة بالفعل للرقابة في باكستان.

وحجبت باكستان يوتيوب من العام 2012 حتى 2016 بعدما نشر الموقع فيلما عن النبي محمد أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة في مختلف البلدان المسلمة.

وفي السنوات الأخيرة، حظرت باكستان تطبيق "تيك توك " الشهير لمشاركة التسجيلات المصوّرة عدة مرّات احتجاجاً على محتوى "غير لائق" و"غير أخلاقي".