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بكين: دان الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء التفجير الإرهابي الذي استهدف الاثنين مسجداً في المقرّ العام للشرطة الباكستانية في بيشاور وأسفر عن سقوط 101 قتيل، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وقال شي في مكالمة هاتفية مع نظيره الباكستاني عارف علوي، حسبما نقلت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية، إن الصين "تعارض جميع أشكال الإرهاب وتدين بشدة الحادث".

وأضاف "ستواصل (بكين) دعم باكستان بقوة في تعزيز خطة عملها الوطنية لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحماية سلامة الشعب".

والثلاثاء، قال قائد الشرطة المحليّة إنّ الهجوم أتى ردّاً على عمليات شنّتها الشرطة مؤخّراً ضدّ جماعات إسلامية مسلّحة.

وكانت الصين وباكستان حليفتين منذ فترة طويلة، ولطالما رحّب رئيساهما بما يسمونه "الأخوة الحديدية".

وفي السنوات الأخيرة، موّلت بكين مشاريع تنمية على الأراضي الباكستانية وتعاونت مع إسلام أباد في مجال مكافحة الإرهاب.

لكن ذلك لم يمنع حدوث هجمات متفرّقة ضد مواطنين صينيين، بما فيها تفجير انتحاري العام الماضي استهدف موظفين في معهد كونفوشيوس في كراتشي.