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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنّه "يدين بشدّة" تفجيراً استهدف الإثنين مسجداً في المقرّ العام للشرطة الباكستانية في بيشاور وأسفر عن سقوط مئة قتيل على الأقلّ.

وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إنّ هذا الاعتداء "مأسوي ومفجع"، مشدّدة على أنّه "لا يمكن تبرير الإرهاب، واستهداف أشخاص في دور للعبادة أمرٌ لا يُغتفر".

وكان 300 إلى 400 شرطي يؤدّون الصلاة في المسجد الواقع داخل المقرّ العام الخاضع لحراسة مشدّدة حين دوّى الانفجار.

وقال قائد الشرطة المحليّة إنّ الهجوم أتى ردّاً على عمليات شنّتها الشرطة مؤخّراً ضدّ جماعات إسلامية مسلّحة.

وازدادت الهجمات على مراكز الشرطة ودورياتها ونقاط التفتيش التي تنصبها في مدينة بيشاور الواقعة على بُعد حوالة 50 كيلومتراً من الحدود مع أفغانستان، منذ استعادت حركة طالبان الإسلامية المتطرّفة السلطة في كابول في آب/أغسطس 2021 في أعقاب انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.