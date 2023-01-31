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بيشاور (باكستان): ارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق قارب في باكستان الأحد إلى 51 قتيلا، كما أفادت الشرطة، بعدما انقلب القارب الذي كان محملاً فوق طاقته ويقل تلاميذ مدرسة في مياه سد بحيرة تاندا دام الواقع في إقليم خيبر بختونخوا.

بذل عناصر الانقاذ جهوداً استمرت ثلاثة أيام في مياه جليدية لانتشال جثث تعود إلى 49 تلميذا تتراوح أعمارهم بين سبعة و14 عاما، إضافة إلى مدرّس وقائد القارب.

وقال المسؤول في أحد أجهزة الإنقاذ، خاطر أحمد، إن "مياه السد كانت جليدية بسبب الطقس البارد ما أعاق مهمة الإنقاذ. لكن الغواصين تمكنوا اليوم من النزول إلى مستويات عميقة لانتشال الجثث المتبقية".

و"شارك أكثر من 25 غواصاً في مهمة الانقاذ بدعم من غواصي الجيش".

وكان مسؤولون قد أعلنوا عقب الكارثة التي وقعت الأحد مقتل 10 أشخاص.

وأوضح الناطق باسم الشرطة فضل نعيم "القارب كان محملاً فوق طاقته، وهي 20 إلى 25 شخصاً".

وقال لوكالة فرانس برس إن خمسة أشخاص تم إنقاذهم هم أربعة تلاميذ ومعلم.

تكثر مثل هذه الحوادث في باكستان لأسباب منها تقادم المراكب وفقدانها التوازن ما يؤدي إلى انقلابها وغرق ركابها.