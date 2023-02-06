قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



أوسلو: أعلنت الحكومة النروجية الاثنين أنها تخطط لتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 75 مليار كرونة (7,3 مليارات دولار) تدفع على خمس سنوات، بالإضافة إلى مساعدات إضافية للدول الأخرى المتضررة من الحرب.

وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستور للصحافيين "نقترح أن تقدم النروج مساهمة ملزمة ودائمة لأوكرانيا. نقترح تقديم 15 مليار كرونة لأوكرانيا سنويا على مدى خمس سنوات، أو 75 مليار كرونة في المجموع".

ويفترض أن تغطي الحزمة مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا وسيتم تقسيمها بالتساوي على هذين الصعيدين هذا العام.

ورغم ذلك، قد تتغيّر القيمة النهائية للحزمة في البرلمان حيث لا تتمتّع حكومة يسار الوسط بغالبية وتعتمد على دعم أحزاب أخرى لتمرير القوانين.

كما اقترح ستور زيادة مقدارها خمسة مليارات كرونة كمساعدات "للبلدان (...) الأكثر تضررا من الحرب في أوكرانيا" جراء ارتفاع كلفة المواد الغذائية والسلع.

وتعرّضت الحكومة النروجية لانتقادات شديدة العام الماضي لخفضها ميزانية مساعدات التنمية للعام 2023 رغم أن البلاد شهدت ارتفاعا في عائدات الغاز بسبب الحرب في أوكرانيا.

في العام 2022، تجاوزت النروج روسيا كأكبر مورد للغاز في أوروبا فيما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية.