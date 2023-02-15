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دوشانبي: أعلنت سلطات طاجيكستان الأربعاء مصرع عشرة أشخاص في انهيارات ثلجية في البلد الجبلي الواقع في آسيا الوسطى.

ولقي هؤلاء حتفهم في ثلاثة حوادث منفصلة، بحسب لجنة حالات الطوارئ.

قضى تسعة أشخاص في منطقة بدخشان العليا (وتسمى أيضًا غورنو بدخشان)، من بينهم ثمانية في خوروغ عاصمة المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي والحدودية مع أفغانستان والصين.

بدخشان العليا محاطة بجبال بامير التي يتجاوز ارتفاع بعض قممها سبعة آلاف متر. هذه المنطقة المعزولة بسبب عدم كفاية البنية التحتية للنقل تمثّل حوالى نصف الأراضي الطاجيكية ولكنها تضم 2% فقط من أكثر من 9,5 مليون نسمة من سكان طاجيكستان.

وقضى شخص آخر في انهيار ثلجي على طريق سريع غير بعيد عن دوشانبي، عاصمة البلد.

وأعرب الرئيس إمام علي رحمن الذي يتولى السلطة منذ ثلاثة عقود، عن تعازيه لذوي الضحايا.

طاجيكستان هي أفقر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وكثيرا ما تشهد كوارث طبيعية مثل الانهيارات الثلجية والانهيارات الأرضية والزلازل.