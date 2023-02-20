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إيلاف من لندن: أعلن في بغداد عن التحقيق مع قائد الشرطة الاتحادية الأسبق بتهمة اختلاس 5 ملايين دولار واعتقال مهرب عملة مع حوالى الملونين وإصدار مذكرات اعتقال وتحقيق مع 60 مسؤولاً كبيراً الشهر الماضي.

وأشارت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الى صدور أمر استقدام بحق قائد قوات الشرطة الاتحادية الأسبق بتهمة إحداث الضرر العمديّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها .. وهو الفريق رائد شاكر جودت الذي اعلنت وزارة الداخلية في 28 آب اغسطس عام 2019 عن اقالته من نصبه .

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة وهي مؤسسة شبه رسمية تعنى بمكافحة الفساد وتخضع لرقابة البرلمان إنَ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَة بقضايا النزاهة، قرَر استقدام في بيان تابعته "ايلاف" المتهم قائد قوات الشرطة الاتحاديَة الاسبق وخمسة متهمين آخرين بتهمة اختلاس مبالغ تصل إلى 7 مليارات دينار (حوالى 5 ملايين دولار).

وأوضحت أن تلك المبالغ خاصَة بتجهيز مواد احتياطيَة وتدريع عجلات عسكريَـة من قبل إحدى شركات التجارة العامَة خلال المدة بين عامي 2014 و 2016.

وأشارت الى أن أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة في بغداد جاء استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

تحقيق واعتقال

كما أعلنت الهيئة اليوم عن صدور أوامر تحقيق بحق 10 مسؤولين في هيئة الضرائب لتسهيلهم الاستيلاء على الأمانات والإخلال بواجباتهم وأخرى باعتقال وتحر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 3 من مالكي الشركات في قضية سرقة القرن البالغة 3.2 مليار دولار.

وفي التفاصيل اوضحت الهيئة أن أوامر الاستقدامٍ الجديدة صدرت بحقِّ 12 من مسؤولي الهيئة العامَّة للضرائب، على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة أو الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّة.

وأضافت بأنَّ قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدربناءً على محضر وتوصيات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة من قبل دائرة التحقيقات في الهيئة الخاصَّة بقضيَّة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة أمر استقدام بحق 12 من المُقصرين من مُوظَّفي الهيئة العامَّة للضرائب وهم كلٌّ من مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ومسؤول شعبة الرديات ومسؤول شعبة النقديَّة ومعاون مدير القسم الماليِّ، وموظفين آخرين.

ونوهت الى أنَّ الأمر صدر وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات عن تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة 3.2 مليار دولار.

وقالت الدائرة إنَّ من بين الذين صدر أمرٌ باستقدامهم: مدير قسم الرقابة الداخليَّة، ومدير قسم الخزينة العامَّة في الإدارة العامَّة، ومسؤول شعبة الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومُديري فروع الضريبة في الوزيريَّة والزهراء والحي العربي؛ عن تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفيَّة.

وأكَّدت صدور أمر قبض وتفتيش بحقِّ 3 من مالكي الشركات ممَّن لم تُتَّخذْ الاجراءات القانونيَّة بحقِّهم سابقاً ، لافتةً إلى أنَّ الأمر صدر وفق أحكام قانون العقوبات فيما تمَّ إخطار الجهات المُختصَّة بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم.



اعتقال مهرب دولارات

وعلى الصعيد نفسه أعلن جهاز المخابرات الوطني اليوم الاثنين القاء القبض على أحد المتورطين بتهريب العملة الأجنبية الى خارج العراق وبحوزته أكثر من مليون دولار وعملات اجنبية أخرى.

وقال الجهاز في بيان تابعته "ايلاف" أنه "استناداً الى العمليات المتعلقة بملاحقة مرتكبي جرائم تهريب العملة الأجنبية والمتلاعبين بسعر الصرف فقد تمكنت مفارز الجهاز من القاء القبض على أحد المتورطين بهذه الجرائم وبحوزته مبلغ (1.410.000) مليون واربعمائة وعشرة ألاف دولار و300 ألف يورو معدة للتهريب.

وأكد الجهاز "مضيه بملاحقة المضاربين ومهربي العملة ومهددي الأمن القومي.



التحقيق مع قائد الشرطة الاتحادية العراقية السابق الفريق رائد شاكر جودت بتهمة باختلاس 5 ملايين دولار (فيسبوك)

90 أمر اعتقال واستقدام

كما أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اصدارها وتنفيذها 90 أمر اعتقال واستقدام للتحقيق بحقِّ مسؤولين كبار وذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"دجلة"، إن "الجهات القضائيَّة أصدرت (90) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء"، مُوضحةً أنَّ "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ (90 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال الشهر الماضي منها 19أمر قبضٍ و71 أمر استقدامٍ".

وأضافت أن "الأوامر شملت (4) من أعضاء مجلس النوَّاب الحاليّ، و(5) نوَّاب سابقين، ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين، إضافةً إلى وكيلي وزيرٍ حاليّين، ووكيلي وزيرٍ سابقين ووكيل أسبق".

وتابعت أنَّ "من بين أوامر القبض والاستقدام ما صدر بحقِّ (3) مُحافظين حاليَّين، و(11) محافظاً سابقاً، و(3) أسبقين، كما شملت الأوامر (10) مديرين عامِّين حاليّين، و(26) مديراً عاماً سابقاً، ومديراً أسبقاً، فضلاً عن (7) من أعضاء مجالس المُحافظات سابقاً".

يشار الى ان آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن مؤشرات الفساد في العالم للعام الماضي 2022 قد كشف أمس الثلاثاء ان العراق احتل المرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا لاكثر الدول فسادا بين 180 دولة مدرجة على قائمتها.

كما جاء العراق في المرتبة 157 بـ23 نقطة في المؤشر عالمياً وهي المرتبة التي ظل عليها عربياً ودولياً منذ عام 2017.