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لاهاي: تظاهر مزارعون وناشطون السبت في تجمّعين منفصلَين مناهضين للحكومة، أحدهما ضدّ مشاريع خفض انبعاثات النيتروجين والآخر ضدّ دعم الوقود الأحفوري، قبل أيام من انتخابات محلية في هولندا.

بُعيد الخامسة من بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي (16,00 بتوقيت غرينتش)، قالت شرطة منطقة لاهاي، حيث يقع مقرّ الحكومة، في تغريدة إنها استخدمت خرطوم مياه ضدّ ناشطين كانوا يغلقون جزءًا من طريق سريع منذ الظهر للاحتجاج على دعم الوقود الأحفوري.

وكانت السلطات قد طلبت منهم في وقت سابق، بإخلاء المكان. وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن "بضعة آلاف من الأشخاص" شاركوا في هذا العصيان المدني الذي نظمّه الفرع الهولندي من حركة "تمرّد ضد الانقراض". وبعضهم وضع ملصقات على خرطوم المياه قبل أن تستخدمه الشرطة.

الدفاع عن المزارعين

على بُعد بضعة كيلومترات من الناشطين البيئيين، تجّمع الآلاف بينهم العديد من المزارعين والناشطين احتجاجًا على خطط خفض انبعاثات النيتروجين التي تطرحها الحكومة، في جو سلمي بشكل عام في زويدربارك.

وحمل كثيرون العلم الهولندي مقلوبًا الذي أصبح رمزًا لمعارضة السلطة التنفيذية.

ونظّمت مجموعة "قوة الدفاع عن المزارعين" Farmers Defense Force هذه التظاهرة، بالاشتراك مع مجموعة "سامين فوور نيديرلاند" (معًا من أجل هولندا) التي تصف نفسها بأنها حركة للدفاع عن الحريات الفردية تأسست خلال جائحة كوفيد-19.

ويدعو المنظمون إلى التصويت ضدّ أحزاب الائتلاف الحكومي وأحزاب يسارية في انتخابات محلية من المقرر إجراؤها في 15 آذار/مارس في هولندا التي تُستخدم لتعيين ممثلين في مجلس الشيوخ.