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بلانتير (ملاوي): عُثر على أكثر من 60 جثة في مدينة بلانتاير في ملاوي الاثنين، وفق ما أعلن الصليب الأحمر، بعدما عاد الإعصار فريدي إلى جنوب القارة الأفريقية حاملاً معه أمطاراً موسمية تسببت بحدوث فيضانات.

وأعلن الصليب الأحمر الذي يساعد في عمليات البحث والإنقاذ "لقي 66 شخصًا حتفهم في ملاوي وأصيب 93 شخصًا بجروح فيما فقد 16 جرّاء إعصار فريدي الإستوائي".